Бив себе ножем у живіт і шию: у Павлограді під час затримання чоловік поранив поліцейського

На Дніпропетровщині чоловік напав із ножем на поліцейського. Йому загрожує до 15 років тюрми або навіть довічне ув'язнення.

Інцидент трапився 27 жовтня у Павлограді. Наряд поліції прибув за викликом про хуліганство і побачив чоловіка, який бив себе ножем у живіт.

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Правоохоронці вимушені були відкрити вогонь

Правоохоронці намагалися завадити порушникові. Вони спробували забрати у нього ножа та заспокоїти, втім, зловмисник відреагував агресивно і, зрештою, завдав одному із поліцейським ножове поранення обличчя. Тоді інший правоохоронець застосовував табельну вогнепальну зброю та вистрелив хулігану у ногу. Однак навіть після цього 32-річний місцевий житель розмахував ножем і поранив себе у шию.

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Порушника відправили до лікарні. За посягання на життя працівника правоохоронного органу йому загрожує в'язниця на багато років.

Відомо, що пораненому поліцейському була надана необхідна медична допомога.

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Зранку 12 жовтня невідомий увірвався до багатоповерхівки з офісами, що розташована на проспекті Вацлава Гавела у Солом'янському районі, та відкрив хаотичну стрільбу. Зловмисник вигнав з будівлі охоронців і робив усе можливе, аби правоохоронці не потрапили всередину –він погрожував встановити "розтяжку", аби їх не пустити.

Втім, згодом бійцям КОРД таки вдалося затримати озброєного чоловіка. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.