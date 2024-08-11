У Павлограді чули вибух: там лунає повітряна тривога

У Павлограді під вечір 11 серпня пролунав вибух. В Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.

24 Канал закликає жителів Павлограда перебувати в укриттях цивільного захисту. Адже це може врятувати життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також На Хмельниччині кілька разів за ніч лунали вибухи

Що відомо про вибух у Павлограді

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 15:54. Уже через три хвилини у Павлограді пролунали гучні звуки.

У Павлограді чутно звуки вибухів,

– повідомляють кореспонденти Суспільного.

Станом на 16:12 повітряну тривогу в Дніпропетровській області скасували. Наразі ні в Повітряних силах ЗСУ, ні в Дніпропетровській ОВА не коментували причину вибуху у Павлограді та тривогу в області.

До слова, вночі 11 серпня російська армія масовано атакувала Україну своїми безпілотниками типу "Шахед", а також балістичними ракетами з КНДР – KN-23. Нашим захисникам вдалося збити 54 ворожі дрони-камікадзе росіян.