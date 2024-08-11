У Павлограді чули вибух: там лунає повітряна тривога
У Павлограді під вечір 11 серпня пролунав вибух. В Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.
24 Канал закликає жителів Павлограда перебувати в укриттях цивільного захисту. Адже це може врятувати життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про вибух у Павлограді
Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 15:54. Уже через три хвилини у Павлограді пролунали гучні звуки.
У Павлограді чутно звуки вибухів,
– повідомляють кореспонденти Суспільного.
Станом на 16:12 повітряну тривогу в Дніпропетровській області скасували. Наразі ні в Повітряних силах ЗСУ, ні в Дніпропетровській ОВА не коментували причину вибуху у Павлограді та тривогу в області.
До слова, вночі 11 серпня російська армія масовано атакувала Україну своїми безпілотниками типу "Шахед", а також балістичними ракетами з КНДР – KN-23. Нашим захисникам вдалося збити 54 ворожі дрони-камікадзе росіян.