У Павлограді на Дніпропетровщині пролунали вибухи

Російські війська продовжують атакувати мирні міста України. Увечері 25 грудня вибухи чули в Павлограді на Дніпропетровщині.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Відомо, що у небі над областю летіли ворожі ударні БпЛА.

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Що відомо про вибухи в Павлограді

Увечері 25 грудня в Павлограді пролунали вибухи.

У Павлограді на Дніпропетровщині чутно вибухи,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що раніше в Повітряних силах повідомляли, що в небі над Дніпропетровською областю було помічено ворожі БпЛА, які рухалися у південно-західному та західному напрямках.

Також монітори повідомляють, що ударні БпЛА прямують через Павлоград на Дніпро.

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Нагадаємо, що під час ранкового обстрілу 25 грудня російська армія атакувала Дніпро та Кременчук. У результаті в містах прогриміла серія сильних вибухів, а в Дніпрі частково зникло електропостачання.