У Павлограді лунали вибухи: Повітряні сили попереджали про небезпеку
Російські війська продовжують тероризувати мирні українські міста. Уночі 1 серпня в Павлограді пролунали вибухи.
У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. 24 Канал закликає жителів областей, де лунає сигнал повітряної тривоги прямувати в укриття цивільного захисту.
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Що відомо про вибух у Павлограді
Тривогу в Дніпропетровській області оголосили об 22:58. Через хвилину в Повітряних силах повідомили, що вона пов'язана із загрозою балістики з північного сходу.
Вже за декілька хвилин у Павлограді пролунали вибухи. Першими про них розповіли кореспонденти Суспільного.
У Павлограді чутно звуки вибухів,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, що наразі відсутня будь-яка офіційна інформація щодо причини та наслідків вибухів.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
До слова, це не перші вибухи, які сьогодні лунали у Дніпропетровській області. Раніше була інформація про вибухи у передмісті Дніпра.