У Павлограді лунали вибухи: Повітряні сили попереджали про небезпеку

Російські війська продовжують тероризувати мирні українські міста. Уночі 1 серпня в Павлограді пролунали вибухи.

У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. 24 Канал закликає жителів областей, де лунає сигнал повітряної тривоги прямувати в укриття цивільного захисту.

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Що відомо про вибух у Павлограді

Тривогу в Дніпропетровській області оголосили об 22:58. Через хвилину в Повітряних силах повідомили, що вона пов'язана із загрозою балістики з північного сходу.

Вже за декілька хвилин у Павлограді пролунали вибухи. Першими про них розповіли кореспонденти Суспільного.

У Павлограді чутно звуки вибухів,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що наразі відсутня будь-яка офіційна інформація щодо причини та наслідків вибухів.

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До слова, це не перші вибухи, які сьогодні лунали у Дніпропетровській області. Раніше була інформація про вибухи у передмісті Дніпра.