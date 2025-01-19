У Павлограді прогримів вибух
- У Павлограді Дніпропетровської області 19 січня під час повітряної тривоги пролунав вибух.
- Деталі вибуху наразі невідомі, жителів закликали залишатися у безпечних місцях до відбою.
У Павлограді Дніпропетровської області ввечері 19 січня пролунав вибух. Його чули під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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У Павлограді пролунав вибух
О 18:08 у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. Перед цим Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південному напрямках.
Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей,
– попередили у Повітряних силах.
О 18:21 кореспонденти Суспільного повідомили, що у Павлограді чули звук вибуху. Наразі деталі невідомі.
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Ймовірно, більше інформації про вибухи у Павлограді, їхні причини та наслідки нададуть представники місцевої влади після відбою повітряної тривоги. Нині ж закликаємо жителів Дніпропетровщини залишатися у безпечних місцях, адже в області зберігається загроза й відбій повітряної тривоги не лунав.