Увечері 22 травня окупанти розпочали чергову атаку "Шахедами" на Україну. Під ударом ворогів опинилася Дніпропетровська область.

На Дніпропетровщині після 23:00 оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників, передає 24 Канал.

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Вибухи у Павлограді

О 22:41 Повітряні сили повідомили, що група ворожих БпЛА з півдня рухається курсом на Запорізьку та Дніпропетровську області.

О 23:15 військові попередили, кілька груп "Шахедів" перебувають у центрі Дніпропетровщини і рухаються курсом на Дніпро і Павлоград.

О 23:19 у Павлограді пролунали вибухи.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 травня російські війська запустили 128 дронів-камікадзе "Шахед" і ракету "Іскандер-М" по Україні.

Протиповітряна оборона знешкодила 112 дронів типу "Шахед". Вони були збиті та заглушені РЕБ. Внаслідок атаки постраждали Дніпропетровська, Донецька, Харківська та Миколаївська області.

Уламки російського дрона-камікадзе впали на території школи в Дарницькому районі Києва.

У межах Черкаської області сили ППО знешкодили 6 повітряних цілей противника.



За попередніми даними, на Звенигородщині уламками пошкоджено два приватні будинки, кілька автомобілів і електроопори. По допомогу до медиків звернулись троє людей. У них – гостра реакція на стрес.