У Павлограді пролунали вибухи

В неділю, 8 червня, у Павлограді було гучно. Так, в місті зранку пролунали вибухи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибухи у Павлограді

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зазначимо, що повітряну тривогу у Павлоградському районі Дніпропетровської області оголосили о 9:55. Тоді ж про тривогу попередили і Синельниківський район.

Додамо, що в Повітряних силах через 2 хвилини попередили, що в Синельниківському районі – загроза застосування авіаційних засобів ураження.

О 10:09 стало відомо про те, що у Павлограді чутно звуки вибухів.

Вже о 10:13 оголосили відбій і в Синельниківському районі і Павлоградському. Більше подробиць про вибух в Павлограді наразі немає.

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До слова, у ніч проти 8 червня росіяни атакували 49-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Також окупанти атакували ракетами.