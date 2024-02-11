У Павлограді стався частковий блекаут через російську атаку "Шахедами"

Пізно ввечері на Дніпропетровщині з'явилися ворожі дрони-камікадзе. Росія випустила у бік Павлограда кілька груп "Шахедів"

У неділю, 11 лютого, Павлоград частково залишився без світла. Про це повідомила Павлоградська міська рада.

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Що сказав мер

Міський голова Анатолій Вершина повідомив, що більша частина Павлограда залишилася без електропостачання. Також є проблеми з водою та теплом.

Шановні павлоградці, через ворожий обстріл більша частина міста знеструмлена. Відсутнє тепло та водопостачання. Аварійні бригади працюють. Чекаємо на відновлення,

– заявив він.

Мер Павлограда закликав жителів та гостей міста зберігати спокій та піклуватися про власну безпеку.

Що сказали в ОВА

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак прокоментував вечірню атаку з боку російських окупантів. За його словами, на щастя, обійшлося без жертв.

Проте частина населених пунктів Павлоградщини та Синельниківщини наразі знеструмлена. Є перебої з водою. На альтернативне живлення переведені лікарні,

– заявив він.

Лисак додав, що робиться все можливе, аби якнайшвидше все полагодити.

О 00:20 12 лютого у ДТЕК зазначили, що у Павлоградському районі – перебої зі світлом через обстріли. На місці працюють енергетики. Зазначають, що докладають усіх зусиль, щоб якомога швидше заживити мешканців за резервними схемами.

Що відомо про атаку на Павлоград

Тривогу на Дніпропетровщині спочатку оголосили о 21:22. Повітряні сили ЗСУ приблизно о 21:28 попередили жителів Дніпропетровської області про загрозу застосування ворогом дронів-камікадзе. Також ПС ЗСУ повідомили про рух "Шахедів" в Гуляйпільському районі Запорізької області західним та північно-західним курсом.

Приблизно о 21:53 ПС ЗСУ повідомили, що ворожі БпЛА перебувають у Синельниківському районі Дніпропетровської області та летять курсом на Павлоград. Вже о 22:10 Повітряні сили закликали жителів Павлограда перебувати в укриттях, адже "Шахеди" з'явилися на околицях міста.

Після цього впродовж приблизно 40 хвилин ударні безпілотники атакували Павлоград. За даними моніторингових каналів, дрони-камікадзе заходили групами. Приблизно о 22:45 мер Вершина повідомив про частковий блекаут у Павлограді.

Відбій на Дніпропетровщини дали о 22:51. Однак вже о 22:58 у Дніпропетровській області знову оголосили повітряну тривогу. Цього разу – через російську ракету, що рухалася на Павлоград. Близько 23:07 телеграм-канали написали, що жителі Павлограда почули звуки вибухів. О 23:12 на Дніпропетровщині знову оголосили відбій тривоги.