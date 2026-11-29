Звичайна побутова суперечка в житловому будинку несподівано переросла в гучний скандал із нищенням пам'яті. Нічний інцидент сколихнув тилове місто та змусив втрутитися військових і правоохоронців.

Про інцидент повідомили родичі полеглого військового та 93-тя ОМБр "Холодний Яр".

Що сталося біля меморіалу?

Як розповіла дружина загиблого бійця Сергія Лупира Вікторія, меморіальну дошку на честь її чоловіка встановили на будинку на вулиці Харківській ще чотири роки тому. Згодом там з'явилася ще одна дошка – на честь загиблого сусіда Анатолія Шинкаренка. Між ними розмістили прапори України та 93-ї бригади.

За словами жінки, приблизно пів року тому мешканці будинку обговорювали можливість прибрати стяги з міркувань безпеки. Деякі нібито побоювалися, що українська символіка може привернути увагу російських військових і спровокувати удар безпілотника. Однак після обговорення та голосування вирішили залишити прапори на місці.

Згодом невідомі зламали флагштоки та зірвали обидва стяги. Родичі загиблих стверджують, що мають докази, зокрема повідомлення з домових чатів, де обговорювали демонтаж прапорів. Ці матеріали планують передати правоохоронцям.

Як з'ясувалося, інцидент має тривалий побутовий контекст. Стяги висіли біля меморіальних дошок понад пів року, проте близько шести місяців тому частина мешканців та правління місцевого ОСББ вимагали прибрати символіку. Жителі виправдовували це страхом за власну безпеку, запевняючи, нібито прапори демаскують дім і здатні спровокувати удар російського дрона чи ракети. Після тривалих суперечок реліквії вдалося зберегти, але приховане напруження нікуди не зникло.

Як відреагували військові?

У 93-й ОМБр "Холодний Яр" наголосили, що один із загиблих захисників, чиї меморіальні дошки розміщені на будинку, служив у їхньому підрозділі.

Військові заявили, що прапори біля меморіалів полеглих захисників є знаком вдячності тим, хто віддав життя за Україну. Також у бригаді наголосили, що відповідальність за російські удари по українських містах несуть окупанти, а не українська символіка.

У 93-й бригаді назвали зрив бойового прапора неприпустимим і закликали владу Павлограда та Національну поліцію оперативно відреагувати на інцидент.

Пам'ять про наших воїнів має бути захищена та недоторканна,

– наголосили військові.

Нагадаємо, раніше стало відомо про нестандартні способи вшанування пам'яті загиблих українських військових. Зокрема, на честь полеглого захисника Олександра Хміля у Києві створили мурал із його портретом, а пам'ять Тараса Коваля увічнили бузковою алеєю з 34 кущів. Також друзі загиблого Костянтина Мрочка в Ізраїлі назвали на його честь марку вина, створену з винограду, який він допомагав вирощувати.