Наймасштабніший паводок за 80 років: Казахстан затоплює, людей евакуюють

6 квітня 2024, 17:24
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У Казахстані почався паводок. Вода затоплює все на своєму шляху, там вже працюють задля стабілізації ситуації.

У Казахстані спостерігається наймасштабніший паводок за останні 80 років. Президент Касим-Жомарт Токаєв запевнив, що держава не залишить поза увагою жодного потерпілого від паводків, передає 24 Канал.

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Ситуацію тримають на контролі

Токаєв повернувся до Казахстану 5 квітня з робочого візиту до Узбекистану та тримає на контролі паводкову ситуацію в регіоні. У регіоні вживають та посилюють заходи щодо зниження небезпеки затоплення.

Прем'єр-міністр, керівник республіканського штабу з координації протипаводкових заходів та ліквідації наслідків паводкового періоду Олжас Бектенов перевірив роботи зі стабілізації паводкової ситуації в Актюбінській та Східно-Казахстанській областях.

У Казахстані паводок: дивіться відео

За дорученням Бектенова віцепрем'єр, заступник керівника республіканського штабу Канат Бозумбаєв направлений до Атирауської області, міністра з надзвичайних ситуацій Чингіс Арінов — до Костанайської області. Вони мають координувати роботу щодо стабілізації ситуації на місцях.

У місті Орськ в Оренбурзькій області, яке розташоване на кордоні із Казахстаном повідомили про прорив захисної дамби, внаслідок чого до зони затоплення потрапили понад 4 тисячі будинків та 10 тисяч осіб. Влада евакуює населення. Рівень води в Уралі продовжує зростати. Трохи нижче за Оренбург за течією Уралу розташовується обласний центр Західно-Казахстанської області Уральськ.

Казахстан затоплює: дивіться відео

У Орську прорвало дамбу

  • У російському місті Орськ 5 квітня прорвало дамбу. Місцева влада почала евакуювати людей. Причиною прориву стало танення снігу та підвищення рівня води в річці Урал та Іриклінському водосховищі, яке скидало майже 2,5 тисячі кубічних метрів рідини на секунду. Також телеграм-канали повідомляли, що в Оренбурзі та Орську 5 квітня запровадили режим надзвичайної ситуації.
  • За повідомленнями російських ЗМІ, мер Орська Васілій Козупиця кілька днів тому особисто відвідував міську дамбу і запевняв громадян, що "все гаразд" і "будинки не затопить".
  • Тим часом річка Урал в Орську вже піднялася до висоти 960 сантиметрів. Позначку "небезпечно" рівень перевищив уже на 30 сантиметрів. Такі паводки в регіоні прогнозують раз на 100 років.

Автор: Вікторія Кульженко