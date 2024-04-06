Наймасштабніший паводок за 80 років: Казахстан затоплює, людей евакуюють
У Казахстані почався паводок. Вода затоплює все на своєму шляху, там вже працюють задля стабілізації ситуації.
У Казахстані спостерігається наймасштабніший паводок за останні 80 років. Президент Касим-Жомарт Токаєв запевнив, що держава не залишить поза увагою жодного потерпілого від паводків, передає 24 Канал.
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Ситуацію тримають на контролі
Токаєв повернувся до Казахстану 5 квітня з робочого візиту до Узбекистану та тримає на контролі паводкову ситуацію в регіоні. У регіоні вживають та посилюють заходи щодо зниження небезпеки затоплення.
Прем'єр-міністр, керівник республіканського штабу з координації протипаводкових заходів та ліквідації наслідків паводкового періоду Олжас Бектенов перевірив роботи зі стабілізації паводкової ситуації в Актюбінській та Східно-Казахстанській областях.
У Казахстані паводок: дивіться відео
За дорученням Бектенова віцепрем'єр, заступник керівника республіканського штабу Канат Бозумбаєв направлений до Атирауської області, міністра з надзвичайних ситуацій Чингіс Арінов — до Костанайської області. Вони мають координувати роботу щодо стабілізації ситуації на місцях.
У місті Орськ в Оренбурзькій області, яке розташоване на кордоні із Казахстаном повідомили про прорив захисної дамби, внаслідок чого до зони затоплення потрапили понад 4 тисячі будинків та 10 тисяч осіб. Влада евакуює населення. Рівень води в Уралі продовжує зростати. Трохи нижче за Оренбург за течією Уралу розташовується обласний центр Західно-Казахстанської області Уральськ.
Казахстан затоплює: дивіться відео
У Орську прорвало дамбу
- У російському місті Орськ 5 квітня прорвало дамбу. Місцева влада почала евакуювати людей. Причиною прориву стало танення снігу та підвищення рівня води в річці Урал та Іриклінському водосховищі, яке скидало майже 2,5 тисячі кубічних метрів рідини на секунду. Також телеграм-канали повідомляли, що в Оренбурзі та Орську 5 квітня запровадили режим надзвичайної ситуації.
- За повідомленнями російських ЗМІ, мер Орська Васілій Козупиця кілька днів тому особисто відвідував міську дамбу і запевняв громадян, що "все гаразд" і "будинки не затопить".
- Тим часом річка Урал в Орську вже піднялася до висоти 960 сантиметрів. Позначку "небезпечно" рівень перевищив уже на 30 сантиметрів. Такі паводки в регіоні прогнозують раз на 100 років.