Вода мчить зі швидкістю ракети: ще одне російське місто затоплює, лунають сирени

Після прориву греблі дамби в Орську Росія продовжує йти під воду. Затоплює ще одне місто. Цього разу – Курган. Також підтопило Сибірські регіони.

Вода мчить з шаленою швидкістю. Про це повідомили росЗМІ, передає 24 Канал.

До речі Котеджне селище перетворилося на "зуби дракона": Оренбург продовжує йти під воду

Вода йде зі швидкістю 15 – 20 кілометрів на добу

Губернатор Курганської області повідомив, що великій воді залишається 50 кілометрів до Кургану. За словами Шумкова, вона рухається зі швидкістю 15 – 20 кілометрів на добу. У місті лунають сирени.

Серени в Кургані: дивіться відео

За прогнозами російського МНС, води у річці Тобол стане в 4 більше. З кожним днем ​​рівень буде підійматися на 30 – 80 сантиметрів.

У суботу, 13 квітня, рівень води у цій річці в Кургані — 416 сантиметрів. Прогнозують його підвищення до 11 метрів.

Уже підтопило сибірські регіони

До речі, в Алтайському краї, Томській, Кемеровській і Новосибірській областях продовжується паводок. Затоплюються присадибні ділянки й будинки.

У Томському районі Томської області в зоні затоплення залишаються 110 житлових будинків. Найбільше – у селищі Вершиніно. Так, там за словами голови району де, за словами голови району, затоплено 27 будинків і 66 ділянок.

Також під Томськом евакуюють жителів населених пунктів Вороніне, Батурине, Чорна Річка й Барабинка. За словами місцевої влади, в районі залишаються затопленими ділянки на 4 автодорогах. Фахівці готуються до нових вибухових робіт на річці Том.

Тим часом у Кемеровській області селище Тутуяс затопила однойменна річка. Влада стверджує, що ситуація буцімто під контролем. Щоправда, жителі у соцмережах скаржаться, що вже кілька днів чекають на допомогу.

Також, за даними МНС, в Алтайському краї під водою залишаються 28 житлових будинків та ще 74 присадибні ділянки в 3 населених пунктах. Окрім того, затоплено один низьководний міст в Алейському районі. Також на 5 ділянках автодоріг обмежено рух.

Тим часом у Новосибірській області затоплено 205 дачних і 52 присадибні ділянки.

Також ЗМІ пишуть, що найскладніша ситуація в Кочковському районі. Там з берегів вийшла річка Карасук.

9 квітня губернатор Курганської області заявив, що Курган готується до повені. Прихід великої води до регіону прогнозували в період з 11 по 14 квітня.

Що цьому передувало

5 квітня стало відомо, що в російському Орську прорвало дамбу. Окупанти заявили, що це стало найбільшою повінню від 1942 року. Через прорив греблі вода піднялася до рекордних 9 метрів 75 сантиметрів.

В Орську затопило понад 10 тисяч житлових будинків і більш ніж 18 тисяч присадибних ділянок. У місті проводили термінову евакуацію.

До речі, проривів дамби було декілька. За заявами окупантів, пік повені минув 9 квітня.

Вода накрила й Оренбург. Станом вечір 9 квітня в регіоні підтоплено понад 10,3 тисячі будинків та 13,1 тисячі присадибних ділянок.

Також росЗМІ писали, що рівень води в Уралі у районі Оренбурга давно перетнув критичну позначку. Зокрема, вдень 10 квітня становив понад 1000 сантиметрів. Це на 70 сантиметрів більше за небезпечну межу.