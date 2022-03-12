PayPal заблокує всі електронні гаманці росіян

Росіяни щодня отримують нові обмеження через війну з Україною. Міжнародна електронна платіжна система PayPal вирішила заблокувати електронні гаманці громадян країни-окупантки.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. PayPal заблокує гроші для росіян з 18 березня.

До теми Вибиваємо з-під російської вояччини її економіку, – Кулеба

"Чекаємо компанію на українському ринку", – написав Федоров.

Хто ще пішов від Росії

Американська кінокомпанія Sony Pictures 11 березня оголосила, що припиняє будь-яку діяльність у Росії. Причиною назвали вторгнення в Україну.

Виконавчий директор Тоні Вінчікерр заявив, що корпорація підтримує "багато компаній у всьому світі, які зараз призупинили діяльність у Росії".

У Sony Pictures вже ухвалили такі обмеження: