PayPal заблокує всі електронні гаманці росіян
Джерело:телеграм-канал Михайла Федорова
Росіяни щодня отримують нові обмеження через війну з Україною. Міжнародна електронна платіжна система PayPal вирішила заблокувати електронні гаманці громадян країни-окупантки.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. PayPal заблокує гроші для росіян з 18 березня.
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"Чекаємо компанію на українському ринку", – написав Федоров.
Хто ще пішов від Росії
Американська кінокомпанія Sony Pictures 11 березня оголосила, що припиняє будь-яку діяльність у Росії. Причиною назвали вторгнення в Україну.
Виконавчий директор Тоні Вінчікерр заявив, що корпорація підтримує "багато компаній у всьому світі, які зараз призупинили діяльність у Росії".
У Sony Pictures вже ухвалили такі обмеження:
- відклали цифрові релізи фільму "Людина-павук: Немає шляху додому";
- заморозили операції з дистрибуції контенту на телебаченні;
- обмежили доступ російським користувачам до аніме-сервісу Crunchyroll.