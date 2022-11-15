У Печерському районі Києва ще одне влучання – у багатоповерхівку

Росіяни знову атакували Київ. Під удар також потрапила вже третя багатоповерхівка у Печерському районі.

Про нове влучання повідомили 16:94. Інформації про жертв та постраждалих наразі немає.

До теми Росія відповідає на промову Зеленського новим ракетним ударом, – ОП

Ще одне влучання в Печерському районі. Багатоповерхівка,

– заявив мер Києва Віталій Кличко.

Начальник КМВА Сергій Попко вже перебуває на місці влучання. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Місцева влада планує відселити мешканців.

Удар по Києву: що відомо

Спершу російські окупанти влучили у два житлові будинки у Печерському районі. Заступник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк опублікував відео охопленого вогнем будинку. На кадрах видно, що горить багатоповерхівка.

Станом на 15:32 повідомляли, що в небі над Києвом сили ППО збили 4 ракети.

Росія здійснила масовий ракетний обстріл України

Російські окупанти кілька тижнів накопичували свої ракетні запаси для нового масового удару по Україні. Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали, що датою нового удару можуть стати дні проведення саміту лідерів G20. Так і сталося – 15 листопада росіяни запустили по Україні ракети з Чорного та Каспійського морів, а також з району Волгограда та Астрахані.

Читайте також У Рівному зафіксували удар по критичній інфраструктурі, на Волині та Хмельниччині чули вибухи

Звуки вибухів почули мешканці багатьох областей України – Львівської, Івано-Франківської, Волинської, Житомирської, Дніпропетровської тощо. Відомо, що на Львівщині ворог влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури. Через це в області вже виникли проблеми зі світлом.

Влучання в інфраструктури підтвердили у Кременчуцькому районі на Полтавщині, у Рівному.