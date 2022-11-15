На Печерську у Києві в одному з будинків виявило тіло людини

У Києві внаслідок атаки росіян виявили тіло людини. Її знайшли в житловому будинку, куди влучили вороги.

Трагічну інформацію повідомив мер Києва Віталій Кличко. Росія 15 листопада цинічно декілька разів вдарили по Печерському районі столиці.

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Внаслідок атаки росіян у Києві загинула людина

На Печерську, в одному з будинків, куди влучила ракета, рятувальники виявили тіло одного загиблого,

– заявив Кличко.

За його даними, рятувально-пошукові роботи тривають. Перед цим мер міста повідомив, що:

орієнтовно о 15:30 росіяни вдарили по Печерському районі. За попередньою інформацією, в два житлових будинки;

декілька ракет збили ППО над Києвом;

орієнтовно о 16 годині було ще одне влучання в Печерському районі. Толі також вдарили по багатоповерхівці.

Росіяни масовано атакували Україну

Орієнтовно о 15 годині 15 листопада в Україні почалась повітряна тривога. Згодом почали повідомляти про вибухи в різних областях України.

За попередніми даними, система протиповітряної оборони спрацювала у Вінницькій, Миколаївській області.

Також Москва влучила по критичній інфраструктурі в Рівному, на Львівщині, а також в Харкові та Чугуївському районі. Окрім того, вибухи пролунали на Волині, Хмельниччині, Івано-Франківщині.

Внаслідок атак по всій Україні запровадили екстрені відключення світла. Подекуди світло зникло через атаки Росії. Також про проблеми зі зв'язком попередили в компанії Київстар.

Редакція 24 каналу щиро співчуває родині загиблої людини. Росія повинна відповісти за все горе, яке принесла з війною.

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