Педагог ліцею та її чоловік: Труханов назвав імена загиблого подружжя в Одесі

У ніч проти 28 червня російська армія вдарила "Шахедом" по багатоповерхівці в Одесі. Стали відомі імена загиблих жінки та чоловіка.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Одеси Геннадія Труханова.

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Що відомо про загибле подружжя в Одесі

Внаслідок ворожого обстрілу в Одесі загинула сімейна пара. Їх тіла знайшли під завалами.

Труханов повідомив, що жертви – це Борсинська Катерина, яка була вчителем, соціальним педагог Михайлівського ліцею, і її чоловік Валентин.

Розділяємо цю втрату разом з освітянською родиною нашого міста. Щирі співчуття рідним і друзям,

– зазначив мер міста.

Борсинська Катерина загинула внаслідок атаки "Шахеда" / фото Геннадія Труханова

Зауважимо, під час атаки "Шахедів" на Одесу було пошкоджено 21-поверховий будинок, господарчі споруди на території приватного двору, адміністративну будівлю, складські приміщення приватного підприємства, будівлю АЗС, що не працює та автомобілі.

Окрім загиблого подружжя, відомо про 17 постраждалих, серед яких троє дітей. На стаціонарному лікуванні залишається 6 поранених, з них троє (серед яких одна дитина) у важкому стані.