Пекельна ніч у Харкові: все про наймасованішу атаку Росії за час вторгнення

Станом на ранок 7 червня у Харкові прогриміло понад 55 вибухів. Місто фактично всю ніч перебувало під потужною масованою атакою Росії. Внаслідок удару постраждали люди, є жертва.

Повітряну тривогу в Харкові та Харківській територіальній громаді оголосили опівночі 7 червня. Що відомо про наслідки удару – читайте далі.

Зверніть увагу Харків переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни, – Терехов