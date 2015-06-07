Пекельна ніч у Харкові: все про наймасованішу атаку Росії за час вторгнення
Станом на ранок 7 червня у Харкові прогриміло понад 55 вибухів. Місто фактично всю ніч перебувало під потужною масованою атакою Росії. Внаслідок удару постраждали люди, є жертва.
Повітряну тривогу в Харкові та Харківській територіальній громаді оголосили опівночі 7 червня. Що відомо про наслідки удару – читайте далі.
Зверніть увагу Харків переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни, – Терехов
Ігор Терехов в коментарі Суспільному повідомив про 16 поранених, одну загиблу людину та, попередньо, одну людину під завалами у багатоповерхівці. Начальник управління облпрокуратури Спартак Борисенко в коментарі Суспільному повідомив, що внаслідок російських ударів під завалами перебуває одна жінка. За попередніми підрахунками, по Харкову було завдано удари 48 "Шахедами", двома ракетами та чотирма КАБами. Наразі відомо про 12 поранених і одну загиблу людину внаслідок комбінованої атаки Росії, повідомив Суспільному директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. Внаслідок влучання по приватному будинку у Київському районі одна людина загинула, ще одна поранена, повідомив Ігор Терехов. Терехов розповів, що у Київському районі – два влучання "Шахедів": один – у приватний будинок, інший – по території вищого навчального закладу. Синєгубов повідомив, що внаслідок ударів БпЛА по Київському району Харкова постраждали троє людей. Керівник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що семеро людей звернулися по допомогу медиків внаслідок комбінованої атаки на Харків. Міський голова заявив, що Харків переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. Станом на цю хвилину за півтори години у місті пролунало щонайменше 40 вибухів. Ворог завдає ударів одночасно ракетами, "Шахедами" та КАБами. У передмісті ще залишаються ворожі дрони загроза не минула. Нова заява Терехова: "У житловому будинку в центрі міста горять квартири з 6-го по 9-й поверх. За попередньою інформацією, під завалами у квартирах є люди. Кілька десятків вибухів. Інформація щодо наслідків уточнюється. Ще група ворожих безпілотників суне на місто". Терехов пише про влучання "Шахеду" в багатоповерховий будинок у центрі міста, сталося загоряння квартир на кількох поверхах. Внаслідок удару по центру є двоє постраждалих, серед них – півторамісячне немовля, повідомив Терехов. В Основ'янському районі було влучання в багатоповерховий житловий будинок. Є пожежа. Влучання КАБ зафіксували у Київському районі Харкова. Міський голова написав, що Харків перебуває під масованою комбінованою атакою з повітря. По місту вдарили понад 10 "Шахедів", є попередня інформація про кілька влучань ракет та КАБів. Є і попередні дані про постраждалих. Лунають нові вибухи. Київський та Основ'янський райони Харкова опинилися під атакою. Щонайменше 6 влучань було по території підприємства у Київському районі. В Основ'янському районі є постраждалі, заявили в ОВА. Чути вже шістнадцятий вибух за останні 40 хвилин. Терехов повідомив, що одне з влучань було у центральній частині Харкова. У Київському районі Харкова зафіксовано влучання БпЛА типу "Шахед" у цивільне підприємство. Виникла потужна пожежа. Міський голова Ігор Терехов попередив, що у бік міста рухається група "Шахедів". У Харкові прогриміли перші вибухи.
Ігор Терехов в коментарі Суспільному повідомив про 16 поранених, одну загиблу людину та, попередньо, одну людину під завалами у багатоповерхівці.
Начальник управління облпрокуратури Спартак Борисенко в коментарі Суспільному повідомив, що внаслідок російських ударів під завалами перебуває одна жінка.
За попередніми підрахунками, по Харкову було завдано удари 48 "Шахедами", двома ракетами та чотирма КАБами.
Наразі відомо про 12 поранених і одну загиблу людину внаслідок комбінованої атаки Росії, повідомив Суспільному директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.
Внаслідок влучання по приватному будинку у Київському районі одна людина загинула, ще одна поранена, повідомив Ігор Терехов.
Терехов розповів, що у Київському районі – два влучання "Шахедів": один – у приватний будинок, інший – по території вищого навчального закладу.
Синєгубов повідомив, що внаслідок ударів БпЛА по Київському району Харкова постраждали троє людей.
Керівник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що семеро людей звернулися по допомогу медиків внаслідок комбінованої атаки на Харків.
Міський голова заявив, що Харків переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. Станом на цю хвилину за півтори години у місті пролунало щонайменше 40 вибухів.
Ворог завдає ударів одночасно ракетами, "Шахедами" та КАБами.
У передмісті ще залишаються ворожі дрони загроза не минула.
Нова заява Терехова: "У житловому будинку в центрі міста горять квартири з 6-го по 9-й поверх. За попередньою інформацією, під завалами у квартирах є люди. Кілька десятків вибухів. Інформація щодо наслідків уточнюється. Ще група ворожих безпілотників суне на місто".
Терехов пише про влучання "Шахеду" в багатоповерховий будинок у центрі міста, сталося загоряння квартир на кількох поверхах.
Внаслідок удару по центру є двоє постраждалих, серед них – півторамісячне немовля, повідомив Терехов.
В Основ'янському районі було влучання в багатоповерховий житловий будинок. Є пожежа.
Влучання КАБ зафіксували у Київському районі Харкова.
Міський голова написав, що Харків перебуває під масованою комбінованою атакою з повітря. По місту вдарили понад 10 "Шахедів", є попередня інформація про кілька влучань ракет та КАБів. Є і попередні дані про постраждалих.
Лунають нові вибухи.
Київський та Основ'янський райони Харкова опинилися під атакою. Щонайменше 6 влучань було по території підприємства у Київському районі. В Основ'янському районі є постраждалі, заявили в ОВА.
Чути вже шістнадцятий вибух за останні 40 хвилин.
Терехов повідомив, що одне з влучань було у центральній частині Харкова.
У Київському районі Харкова зафіксовано влучання БпЛА типу "Шахед" у цивільне підприємство. Виникла потужна пожежа.
Міський голова Ігор Терехов попередив, що у бік міста рухається група "Шахедів".
У Харкові прогриміли перші вибухи.