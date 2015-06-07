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24 Канал Новини України Пекельна ніч у Харкові: все про наймасованішу атаку Росії за час вторгнення
7 червня, 05:40
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Пекельна ніч у Харкові: все про наймасованішу атаку Росії за час вторгнення

Ірина Буртик

Станом на ранок 7 червня у Харкові прогриміло понад 55 вибухів. Місто фактично всю ніч перебувало під потужною масованою атакою Росії. Внаслідок удару постраждали люди, є жертва.

Повітряну тривогу в Харкові та Харківській територіальній громаді оголосили опівночі 7 червня. Що відомо про наслідки удару – читайте далі.

Зверніть увагу Харків переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни, – Терехов

06:25, 07 червня

Ігор Терехов в коментарі Суспільному повідомив про 16 поранених, одну загиблу людину та, попередньо, одну людину під завалами у багатоповерхівці.

06:18, 07 червня

Начальник управління облпрокуратури Спартак Борисенко в коментарі Суспільному повідомив, що внаслідок російських ударів під завалами перебуває одна жінка.

05:57, 07 червня

За попередніми підрахунками, по Харкову було завдано удари 48 "Шахедами", двома ракетами та чотирма КАБами.

05:50, 07 червня

Наразі відомо про 12 поранених і одну загиблу людину внаслідок комбінованої атаки Росії, повідомив Суспільному директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

05:28, 07 червня

Внаслідок влучання по приватному будинку у Київському районі одна людина загинула, ще одна поранена, повідомив Ігор Терехов.

05:22, 07 червня

Терехов розповів, що у Київському районі – два влучання "Шахедів": один – у приватний будинок, інший – по території вищого навчального закладу.

05:18, 07 червня

Синєгубов повідомив, що внаслідок ударів БпЛА по Київському району Харкова постраждали троє людей.

 

04:53, 07 червня

Керівник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що семеро людей звернулися по допомогу медиків внаслідок комбінованої атаки на Харків.

04:38, 07 червня

Міський голова заявив, що Харків  переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. Станом на цю хвилину за півтори години у місті пролунало щонайменше 40 вибухів. 

Ворог завдає ударів одночасно ракетами, "Шахедами" та КАБами.

У передмісті ще залишаються ворожі дрони загроза не минула. 

04:23, 07 червня

Нова заява Терехова: "У житловому будинку в центрі міста горять квартири з 6-го по 9-й поверх. За попередньою інформацією, під завалами у квартирах є люди. Кілька десятків вибухів. Інформація щодо наслідків уточнюється. Ще група ворожих безпілотників суне на місто".

04:18, 07 червня

Терехов пише про влучання "Шахеду" в багатоповерховий будинок у центрі міста, сталося загоряння квартир на кількох поверхах.

04:12, 07 червня

Внаслідок удару по центру є двоє постраждалих, серед них – півторамісячне немовля, повідомив Терехов.

04:03, 07 червня

В Основ'янському районі було влучання в багатоповерховий житловий будинок. Є пожежа.

04:01, 07 червня

Влучання КАБ зафіксували у Київському районі Харкова.

04:00, 07 червня

Міський голова написав, що Харків перебуває під масованою комбінованою атакою з повітря. По місту вдарили понад 10 "Шахедів", є попередня інформація про кілька влучань ракет та КАБів. Є і попередні дані про постраждалих. 

03:58, 07 червня

Лунають нові вибухи.

03:56, 07 червня

Київський та Основ'янський райони Харкова опинилися під атакою. Щонайменше 6 влучань було по території підприємства у Київському районі. В Основ'янському районі є постраждалі, заявили в ОВА.

03:50, 07 червня

Чути вже шістнадцятий вибух за останні 40 хвилин.

 


 

03:44, 07 червня

Терехов повідомив, що одне з влучань було у центральній частині Харкова.

03:20, 07 червня

У Київському районі Харкова зафіксовано влучання БпЛА типу "Шахед" у цивільне підприємство. Виникла потужна пожежа.

03:12, 07 червня

Міський голова Ігор Терехов попередив, що у бік міста рухається група "Шахедів".

 


 

03:10, 07 червня

У Харкові прогриміли перші вибухи.

 


 