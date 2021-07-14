Пекельна спека у Львові: місто побило історичний температурний рекорд за 75 років

У Львові останні кілька днів тримається шалена спека. 14 липня місто побило історичний температурний рекод за 75 років спостережень.

Синоптики 14 липня зафіксували 32 градуси вище нуля. Востаннє така висока температура була у місті в 1959 році.

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Львів побив температурний рекорд

У львівському гідрометцентрі розповіли, що у Львові 14 липня зафіксували новий температурний рекорд. Станом на 15:00 стовпчики термометрів піднялися до 32 градусів тепла. Так спекотно у цей день було лише 75 років тому.

Попередній температурний рекорд цього дня синоптики зафіксували у 1959 році. Тоді температура повітря становила 31,4 градуса вище нуля, що на 0,6 градуса менше ніж цьогоріч. Синоптики зазначають, що до кінця доби температура повітря може збільшитись ще на 0,5 градуса.

Прогноз погоди на 15 липня

Загалом на Львівщині спекотна погода зберігатиметься до кінця тижня. Зокрема, 15 липня у Львові та області температура повітря становитиме 34 градуси тепла, а 16 та 17 липня – 31 градус вище нуля.

За прогнозами синоптиків, 15 липня погоду на Львівщині визначатиме поле пониженого атмосферного тиску та проходження в другій половині дня атмосферних фронтів. В області буде мінливо хмарно.

Протягом доби суттєвих опадів не очікують. Однак в другій половині дня падатимуть короткочасні грозові дощі, а подекуди – град. У цей час можливі шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Рівень небезпеки – "жовтий".

Вітер – змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла, а вдень – від 32 до 34 градусів вище нуля.

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Прогноз погоди на 15 липня / Дані Укргідрометцентру