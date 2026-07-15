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24 Канал Новини світу "Трамп шанував Грема, але є нюанс": якими є підводні камені у "пекельних санкціях" проти Росії
15 липня, 11:21
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"Трамп шанував Грема, але є нюанс": якими є підводні камені у "пекельних санкціях" проти Росії

Меланія Голембйовська

Дональд Трамп заявив, що підтримає законопроєкт про нові санкції проти Росії, які, за його словами, дуже хотів Ліндсі Грем. Грем справді був дуже наближений до президента – міг приїжджати в його резиденцію, вести бесіди щодо стратегічних планів тощо. Відповідно, Трамп міг висловитись про ці санкції з поваги до нього.

Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко, зауваживши, що цей законопроєкт справді потрібний. Однак є важливий нюанс – за певний час він зазнав серйозних змін, які дещо пом'якшили умови цих санкцій. 

Підводні камені у "пекельних санкціях" проти Росії

Військовослужбовець ЗСУ зазначив, що зараз є дуже багато стереотипів щодо так званих "пекельних санкцій". Цей законопроєкт Грем представив ще рік тому, і він був зовсім інший, ніж зараз. 

Тоді дійсно запроваджувалися 500% мита на ті країни і компанії, які купують російську нафту і газ. Мовиться, зокрема, про Китай та Іран. Першочерговою ідеєю проєкту було "покрити усю візь зла".

Але потім відбувалися перетурбації, законопроєкт змінювався. Зараз є не 500% мит, а 100%. По-друге, є можливість робити виключення. По-третє, розширені повноваження президента США на реалізацію цього закону. Тобто Трамп має право видавати укази і в тому числі призупиняти дію своїх указів, 
– пояснив він.

Мусієнко назвав "підводні камені" у законопроєкті: дивіться відео

Нагадаймо, до загалом документ передбачає жорсткі обмеження, які мають скоротити доходи Кремля. Білий дім активно працював над законопроєктом разом із Гремом, тому розраховує на його ухвалення.

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