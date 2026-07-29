Має змусити Путіна піти на переговори, – сенатори про закон Грема після зустрічі з Зеленським

Володимир Зеленський у вівторок, 28 липня, відвідав Вашингтон. Під час візиту український президент зустрівся з американськими сенаторами.

Санкційний закон має змусити Путіна сісти за стіл переговорів, про що під час свого виступу після зустрічі з президентом заявили співавтори законопроєкту. Про це повідомляє 24 Канал.

Що сказали сенатори?

У Сенаті пов'язують великі сподівання з цим документом. Законодавці розраховують на те, що він допоможе наблизити завершення війни.

Голова комітету Сенату у закордонних справах, республіканець Джим Ріш сподівається, що Палата представників швидко розгляне документ. Він сказав, що президент США та його адміністрація брали участь у підготовці законопроєкту.

Співавтор документа, сенатор-демократ Річард Блюменталь наголосив, що основна ідея законопроєкту – тиск на покупців російських енергоносіїв. Він зазначив, що документ дозволяє вводити тарифи до 100%, але не вимагає їх запроваджувати автоматично.

Цей законопроєкт каже Володимиру Путіну: ваші дні війни полічені. Ви на стороні, що програє. Краще прийти до столу переговорів зараз, ніж жертвувати ще більше життів, витрачати більше грошей, руйнувати свою економіку і знищувати своє становище у світі. Америка підтримує Україну,

– наголосив Блюменталь.

Також сенатор назвав головних покупців російської нафти й газу – Китай та Індію. Блюменталь наголосив на тому, що Пекін та Нью-Делі купують переважну більшість енергоресурсів Москви, чим підживлюють воєнну машину Росії.

Він розповів, що працював над законопроєктом разом із покійним сенатором Ліндсі Гремом "болісно й ретельно". Демократ підкреслив, що Україна змінює ситуацію на полі бою.

Боротьба України – це наша боротьба. Ніхто не вірив у це глибше й пристрасніше, ніж Ліндсі Грем. Він жив цим. І це голосування – крок уперед. Нам ще належить пройти певний шлях, але це надзвичайно вагоме голосування за Україну. Воно показує, що американський народ на боці України, що ми стоятимемо разом з Україною, зупиняючи потік кривавих грошей, які живлять російську бійню та її вбивче вторгнення,

– заявив Блюменталь.

Республіканець Роджер Вікер назвав ухвалення документа "визначним моментом". Він наголосив на тому, що документ продемонстрував двопартійну підтримку України.

Політик зізнається, що вони хотіли, щоб це сталось набагато раніше. Саме ухвалення рішення він назвав чудовим кроком. Вікер заявив, що Україна має певні успіхи, але попереду ще багато роботи.

Сенаторка-республіканка Кеті Брітт сказала, що документ демонструє Росії готовність США діяти. Вона розповіла, що Грем називав цей законопроєкт найважливішим законом за свою кар'єру.

Ми хочемо, щоб воєнна машина Путіна зупинилася. Ми хочемо відповідальності для Кремля, і ми хочемо змусити Путіна сісти за стіл переговорів і зрештою досягти миру,

– заявила Брітт.

Сенаторка-демократка Джин Шахін розповіла, що ціллю закону є перекриття джерел фінансування російської війни.

Що відомо про ухвалення законопроєкту?

Уночі 29 липня у Сенаті США відбулося перше голосування за санкційний законопроєкт Ліндсі Грема. Як пише Reuters, під час голосування 86 голосів були за, 12 – проти.

Володимир Зеленський під час свого візиту зустрівся з понад 60 сенаторами. Після голосування президент подякував американським законодавцям за підтримку та високу оцінку результатів українських воїнів на фронті й можливостей України.