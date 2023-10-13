Штрикнули ножем: у Пекіні напали на співробітника посольства Ізраїлю

У китайській столиці ізраїльський дипломат зазнав ножового нападу. Його довелося госпіталізувати.

Інцидент трапився за межами території самого дипломатичного відомства.

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Замах на ізраїльського дипломата

Про напад на співробітника диппредставництва Ізраїлю у Китаї стало відомо зранку 13 жовтня. За даними ізраїльських ЗМІ, дипломату завдали ножового поранення. Наразі чоловіка госпіталізували, його стан стабільний.

Тим часом мотиви нападника залишаються невідомими.

Слід звернути увагу, що атака на ізраїльтянина сталася на тлі збройного конфлікту між ЦАХАЛ та бойовиками Сектора Гази, який розпочався 7 жовтня із вторгнення палестинських терористів на територію Ізраїлю.

Яка позиція Китаю по війні Ізраїлю та ХАМАС

Перша реакція Китаю на загострення між Ізраїлем та Палестиною з'явилася 8 жовтня. Тоді він закликав сторони негайно припинити вогонь та захистити цивільне населення. Крім того, у МЗС країни зазначили, що єдиним виходом для вирішення конфлікту є "створення незалежної палестинської держави".

Також Китай так і не назвав бойовиків ХАМАС терористами, обравши для вжитку нейтральне формулювання: "палестинські збройні угруповання". Ба більше, за винного у війні Пекін теж змовчав.

Пекін хоче виграти від конфлікту Ізраїлю та бойовиків

Західні аналітики вважають, що Китай, закликаючи до "створення незалежної палестинської держави", намагається загравати з країнами, що розвиваються. Він хоче показати, що захищає слабших, тобто палестинців, водночас поставивши себе у противагу США, які підтримують Ізраїль.

Варто зазначити, що за відродження "палестинської держави" у межах 1967 року виступають також Туреччина, Іран та Росія.