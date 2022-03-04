У пеклі буде горіти ця тварина, – Данілов про Шойгу

Російські військові у відчаї через невдалий напад на Україну обстрілюють мирне населення. Однак російська пропаганда не визнає, що тероризує простих українців.

В Україні поранені 840 дітей

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу цинічно заявив, що російська війська не мають відношення до обстрілу цивільних в Україні.

Варте уваги Черговий фейк та фальшивка, – РНБО про нібито "термінове засідання"

Йому відповів секретар РНБО Олексій Данілов, який повідомив, що через війну в Україні вже поранено 840 дітей.

У пеклі буде горіти ця тварина,

– сказав Данілов про Шойгу.



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