У пеклі буде горіти ця тварина, – Данілов про Шойгу
4 березня 2022 , 20:01Читать новость на русском
Джерело:телеканал Рада
Російські військові у відчаї через невдалий напад на Україну обстрілюють мирне населення. Однак російська пропаганда не визнає, що тероризує простих українців.
В Україні поранені 840 дітей
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу цинічно заявив, що російська війська не мають відношення до обстрілу цивільних в Україні.
Варте уваги Черговий фейк та фальшивка, – РНБО про нібито "термінове засідання"
Йому відповів секретар РНБО Олексій Данілов, який повідомив, що через війну в Україні вже поранено 840 дітей.
У пеклі буде горіти ця тварина,
– сказав Данілов про Шойгу.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!