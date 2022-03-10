Пекло й армагедон, – мер Маріуполя описав ситуацію в місті
Російські окупанти безжально атакують Маріуполь. Вони свідомо обстрілюють житлові будинки й знищують лікарні, повні жінок та дітей.
Ситуацію у місті прокоментував його очільник Вадим Бойченко. Він підкреслив, що вже п'ятнадцятий день триває цинічна й руйнівна війна проти людства.
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Бойченко про злочини Росії
Міський голова Маріуполя наголосив, що росіяни цинічно стріляють із забороненої зброї, гатять "градами" та гаубицями по житлових масивах.
2 дні пекла та армагедону, які нам влаштували російсько-фашистські війська,
– наголосив він.
"Сьогодні (10 березня – 24 канал) ворог розстріляв ДСНС. Кожні 30 хвилин у місто заходила авіація. Працювали по житлових масивах, вбиваючм мирне населення", – зазначив мер.
Ворог атакує Маріуполь
Росіяни не припиняють обстріли Маріуполя. Раніше вони бомбили пологовий будинок, в якому були жінки з дітьми. При чому, робив це ворог спеціально. Крім цього – гатили й по "зеленому коридору". За інформацією радника міського голови, загарбники, зокрема, використали бомбу на 1 000 кілограмів тротилу. Її застосували у центрі міста.
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