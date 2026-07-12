Понад десять років Кремль переконував світ, що Крим є його найбільшою геополітичною перемогою. Саме окупація півострова стала символом нового російського імперського курсу, а після початку повномасштабної війни Крим перетворився на головну військову базу, через яку забезпечувалися російські війська на півдні України. Однак останні місяці демонструють принципово нову тенденцію. Україна дедалі менше концентрується на окремих символічних ударах і дедалі більше — на системному руйнуванні всієї інфраструктури, яка дозволяє Росії утримувати окупований півострів. Що буде далі – читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Тепер йдеться вже не про окремі вибухи чи ефектні операції. Формується цілісна кампанія ізоляції Криму.

Першим елементом цієї кампанії стала логістика. Українські удари дедалі частіше припадають по транспортних маршрутах, залізниці, мостах та паливній інфраструктурі. Кожен зруйнований вузол означає не лише чергові труднощі для окупаційної адміністрації, а й зменшує можливості російської армії швидко перекидати техніку, боєприпаси та особовий склад.

Другий напрямок — енергетика. У самому Криму вже кілька тижнів тривають перебої з електропостачанням, виникають проблеми із водою, пальним та зв’язком. Російська окупаційна влада фактично визнає, що не може прогнозувати стабільну роботу енергосистеми, а місцеві мешканці повідомляють про регулярні відключення світла та дефіцит пального.

Для будь-якої військової бази це означає поступову втрату стійкості. Війна XXI століття залежить не лише від кількості солдатів чи техніки, а й від можливості безперервно забезпечувати їх електроенергією, паливом та логістикою.

Не менш важливою стала кампанія проти російського "тіньового флоту". Саме через нього Москва продовжує експортувати нафту, обходячи міжнародні санкції. Удари по суднах та інфраструктурі одночасно скорочують фінансові можливості Кремля і створюють додаткові проблеми для забезпечення окупованого Криму.

На цьому тлі міжнародні прогнози також стають дедалі песимістичнішими для Росії. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, видобуток нафти скорочується вже четвертий рік поспіль. Причиною називають не лише санкції, а й регулярні українські атаки на нафтопереробні заводи, сховища та транспортну інфраструктуру.

Фактично формується замкнене коло. Менші доходи від нафти означають менше ресурсів для війни. А успішні українські удари ще більше ускладнюють відновлення російської енергетичної системи.

Показово, що паралельно змінюється і тональність у самій Росії. Представники великого бізнесу дедалі відкритіше обговорюють сценарії після завершення війни, а західні видання публікують роздуми російських мільярдерів про можливі наслідки ізоляції країни. Ще рік тому подібні дискусії здавалися майже неможливими.

У Кремлі поки що продовжують демонструвати впевненість, однак дедалі більше ознак свідчать: проблема полягає не лише у військових втратах, а у поступовому виснаженні всієї системи, яка забезпечує ведення війни.

Водночас на Заході також змінюються підходи. Нові санкційні ініціативи США, зокрема щодо покупців російських енергоносіїв, можуть посилити економічний тиск саме в той момент, коли російська економіка вже відчуває наслідки скорочення нафтових доходів.

Усе це складається в одну стратегічну картину.

Мета України полягає не лише у звільненні окремої території. Значно важливіше — позбавити Росію можливості використовувати Крим як головний військовий плацдарм для продовження війни.

Якщо ця кампанія й надалі розвиватиметься такими темпами, Крим дедалі більше перетворюватиметься із символу російської експансії на один із найбільших стратегічних тягарів Кремля. Саме це сьогодні може стати одним із найважливіших факторів, що визначатиме подальший перебіг війни.