Віктор Лук'янов (позивний – "Лютий") командир взводу FPV батальйону БПС Black Raven 93-ї ОМБР "Холодний Яр" в інтерв'ю журналістці 24 Каналу Дарині Труновій розповів про ситуацію на найважчому нині Костянтинівському напрямку.

Саме там наразі російські окупанти намагаються просуватися малими групами, масово застосовують дрони, КАБи й тактику спаленої землі, а українські підрозділи стримують цей шалений натиск ворога.

Яка ситуація зараз на найгарячішому Костянтинівському напрямку? Чи готує ворог резерви до ще більшого наступу на Донеччині? Відповіді на ці та інші питання шукайте в інтерв'ю з Віктором Лук'яновим.

24 Канал подає текстову версію розмови з військовим.

Тактика спаленої землі та загроза для міст Донеччини

Ваші хлопці дійсно зараз на одному з найважчих напрямків несуть службу, де якраз росіяни намагаються наступати поблизу Костянтинівки. Найбільше атак ворога саме там. Як вдається взагалі утримувати їхнє просування? Скільки там ворог зосередив взагалі сил і засобів? І які вони мають втрати щодня?

Ворог зосередив на цьому напрямку дуже великі сили, що по особовому складу, що по техніці. Так само через щільні забудови ми постійно маємо проблеми з виявленням противника та їхнім знищенням.



Фото – 93-тя ОМБР "Холодний Яр"

Яким чином росіяни намагаються просуватися? Це малими групами? Чи змінюють тактику? Що вони застосовують?

Для них щільна забудова – це допомога. Вони постійно просочуються маленькими групами по одному – по три людини. Десь залягають, починають накопичуватись і потім проводити штурмові дії.

Щодо безпілотників їхніх, скільки вони там на напрямку застосовують? Чи намагаються прикривати свій особовий склад, чи просто відправляють штурмовиків? Як вони намагаються їх прикривати?

Все залежить від погодних умов, бо для безпілотних систем це дуже важливо. Якщо погодні умови погані, то ми не можемо відпрацьовувати в FPV. Так само не можемо працювати "бомберами", "крилами", не можемо відстежувати їхнє пересування. Через це вони, через щільну забудову, починають накопичуватись і проводять штурмові дії.

Їхні підрозділи не так сильно захищаються, як наші FPV-системами, але зустрічається, коли "Рубікон" прикриває штурмові дії, застосовуючи системи РЕП і тому подібне.

"Рубікон" працює на вашому напрямку? Тобто вони підтягнули туди свої елітні підрозділи?

На цьому напрямку також. Вони, так би мовити, кочівники.

Інтерв'ю з Віктором Лук'яновим (Лютим) з Black Raven – дивіться відео:

Костянтинівка: цивільні, евакуація і бої в місті

Щодо самого міста Костянтинівка, чи залишаються там люди? Яка взагалі там ситуація в місті? Чи хтось залишається, чи вже майже всі, хто міг, евакуювалися?

Люди ще залишалися, але там дуже велике накопичення противника.

Постійні стрілкові бої, постійні зачистки ведуть через їхнє велике накопичення. І знову ж таки, завдяки своїм системам FPV противник блокує нам дорогу пряму до Костянтинівки, через що дуже важко зараз евакуювати людей.

На цьому ж напрямку росіяни так само намагаються використовувати їхню сумнозвісну тактику спаленої землі, щоб у місті не залишалося нічого живого?

Так, звичайно, це їхня тактика ще з самого початку війни, як це було в Маріуполі, як це було в Соледарі, в Авдіївці, в Бахмуті.



Фото – 93-тя ОМБР "Холодний Яр"

Так само вони зараз роблять це з Костянтинівкою. Потім Дружківка, і так само вони вже починають для себе, так би мовити, рівняти ґрунт у таких великих містах, як Краматорськ та Слов'янськ.

Ви казали про погодні умови. Восени й ближче до зими погода буде грати нам якраз таки на користь? Як може змінитися ситуація на фронті у зв'язку зі зміною сезону і погоди?

У зв'язку з сезоном ми вже зможемо легше виявляти противника, тому що вже не буде зеленки, бо вона так само їм зараз на руку грає, допомагає просочуватись. А далі ми спокійно зможемо діяти, протидіяти та вести свої оборонні дії.

Як ви думаєте, на Костянтинівському напрямку, чи буде ворог намагатися далі зосереджувати свої зусилля? Чи буде намагатися на цьому напрямку наступати? Чи так само Краматорський, на жаль, бути під штурмами?

Як тільки, не дай Боже, вони візьмуть Костянтинівку, це відразу вже пряма дорога до Дружківки, а з Дружківки – це вже наш славний Краматорськ.

Тому для них дуже важливо зараз взяти саме це місто для того, щоб відкрити собі прямий шлях.

Техніка, дрони, КАБи та реактивні БпЛА

Що взагалі найбільше зараз з техніки та озброєння використовують окупанти? Чи збільшилось якогось озброєння або безпілотників саме на вашому напрямку?

Це як завжди легка автомобільна техніка, на якій вони рухаються, та мототехніка – квадроцикли, мотоцикли, кросові.

З FPV вони використовують крила-камікадзе. Їх дуже багато зараз стало, але наші підрозділи протидії з ними борються, постійно стараються знищити до того, як вони підлетіли до своєї цілі.

Знову ж таки, дуже великою проблемою для нас залишаються КАБи, але завдяки нашим успішним діям РЕБ-підрозділів вже виходить змінювати їхні координати та відправляти, так би мовити, якомога далі від їхньої кінцевої точки.

Чи можете назвати цифру, приблизно скільки вони запускають КАБів, зокрема на вашому напрямку?

Я вам не можу сказати прям точно цифру. Приблизно це 100 КАБів.

Щодо іншої техніки, в тому числі й дронів. Скільки ударних дронів вони, наприклад, теж за день запускають зараз?

Велику кількість. І знову ж таки, воно все залежить від погодних умов. Вони можуть від 50 до 1000 в день запускати.



Фото – 93-тя ОМБР "Холодний Яр"

Чого тоді більше?

У них дуже багато екіпажів, дуже багато особового складу, через що в них є такі кількості.

Щодо реактивних безпілотників, ми бачимо, наприклад, що на цивільні міста, як Київ, другий день підряд атакують реактивні "Шахеди". Чи побільшало і реактивних БпЛА на фронті також?

Реактивних БпЛА у противника дуже збільшилась кількість, а "мопедів" стало менше. Вони почали міняти їх на реактивні, тому що це більша швидкість цього "Шахеда". Знову ж таки, наші системи протидії, так звані "пі*юни" (дрон-перехоплювач P1-Sun, – 24 Канал), зараз так само удосконалюються для подальшої протидії.

Логістика фронту: відстані, спорядження та евакуація

Розуміємо, що реактивних перехоплювачів має ставати все більше, але хочеться тоді розуміти, наскільки взагалі зараз реально діставатися до позиції, наскільки важко це робити, скільки доводиться добиратися пішки, скільки це вже кілометрів становить?

Якщо раніше нам для безпілотних систем майже завжди треба було на машинах до точки, то зараз абсолютно всі позиції в нас ходять не менше 10 – 15 км для того, щоб дістатись до своєї точки та почати працювати.



Фото – 93-тя ОМБР "Холодний Яр"

Щодо спорядження, продуктів – це потрібно все на собі носити чи намагаються доставляти?

Ми використовуємо великі важкі бомбери. Так само використовуємо для логістики НРК.

Хлопці на собі несуть максимум тільки те, що їм треба буквально на добу-дві для забезпечення: їжа, вода, якесь обладнання мінімальне. Все інше доставляється виключно технікою.

Щодо евакуаційних груп, то тут теж хочеться розуміти, на скільки кілометрів вони теж можуть під’їхати? Чи зараз більше застосовується НРК для евакуації поранених?

Це залежить від відстані позиції до переднього краю і де сталася та чи інша подія.

Зазвичай, якщо це прямо передній край, то ми використовуємо виключно НРК. Там піхотні підрозділи допомагають завантажити своїх побратимів, а тут ми вже їх зустрічаємо та надаємо першу допомогу і далі передаємо на стан.



Фото – 93-тя ОМБР "Холодний Яр"

Так само ми бачимо, що наші хлопці працюють по логістиці ворога за багато кілометрів від фронту, аби не доїжджало пальне, не доставлялися ні продукти, ні вода, щоб вони себе не могли забезпечувати всім необхідним. Чи бачите ви вже зараз проблеми у них через це?

Потрохи, прямо загально зараз цього ще не видно, не відчувається, але потрохи вже знизився їхній темп. Так само FPV екіпажі в них, коли ми починаємо вибивати їм їхнє ПДП, вони не так швидко почали вже відновлюватись.

ПДП?

Пункт дистанційного пілотування. Тобто де сидять пілоти, там зв’язок їхній і тому подібне. Завдяки нашим пілотам ми їх знищуємо, і відновленню він вже не підлягає. Щоб її відновити, їм треба вже до тижня. Якщо раніше це було буквально півдня-день, то зараз вже трошки більше.

Дрон-матка, FPV з носіїв і удари по цивільному транспорту

Багато зараз у соціальних мережах з'являються поодинокі відео, як російські безпілотники несуть на собі FPV-дрони, які потім звідти вилітають. Наскільки частіше вони почали це робити й чи є це дійсно проблемою? Можливо, зустрічали там навіть не два FPV-дрони на борту, а ще більше.

Це так звана "матка". Ми так само рухаємося в цьому напрямку. Зустрічались з цими носіями.

Вони не можуть нести дуже велике БК, через що вони відпрацьовують саме по якихось скупченнях військової техніки або паливно-мастильних матеріалів, або там склади БК і тому подібне.



Фото – 93-тя ОМБР "Холодний Яр"

Вони використовують великий дрон-матку для того, щоб себе занести, а FPV відпрацьовують цією маткою, а потім "фпівішками" підтверджують своє відпрацювання, і там вже куди воно дінеться – незрозуміло.

Бувають, що відпрацьовують потім по цивільному автотранспорту або їх глушать чи збивають. Як ви думаєте, яка мета такого відпрацювання по цивільному транспорту? Це просто терор чи це залякування людей для того, щоб люди почали говорити своїй владі, що, може, давайте виходьте на переговори й тому подібне?

Але нічого цим не буде, тому що в нас наш народ зовсім по-іншому думає і ми будемо боротись до нашої перемоги.

Оптоволоконні дрони, ждуни й методи виявлення

Так само не можу не запитати щодо дронів на оптоволокні. Наскільки це ще досі є для нас проблемою? Як багато вони їх використовують?

Вже поменшало. Якщо брати, наприклад, 2024 – 2025 роки й зараз 2026-й, то оптика вже зменшилася в обсягах праці. У них на оптиці ждуни, котрі чекають там, коли буде їхати наша техніка, або йти особовий склад, і дати відпрацювати.



Фото – 93-тя ОМБР "Холодний Яр"

Ці ждуни, це що саме за дрони зазвичай вони використовують? Очевидно, не FPV?

FPV так само. Саме на оптиці так званий їхній КВН, "князь Вандал Новгородський", десь така в них назва. Зазвичай саме цей дрон використовується. Вони для засідок.

Наскільки для нас це теж є проблемою? Як тоді ви виявляєте такі дрони, ждуни?

По-перше, ми відправляємо в розвідку, тобто мавіки, для перегляду стану дороги. Чи немає мін, чи не замінували ці дороги, знову ж таки, чи не виставили там ждунів. Потім починаємо рухатись групами, дивлячись по сторонах, прислуховуючись до неба, дивлячись в небо. Тобто постійно око і вухо на чіпу.

Як долучитися до підрозділу: навички, вік, вакансії та підготовка

Як долучитися до вас, як це можна зробити і які, наприклад, потрібно розвивати в собі навички для того, щоб керувати дронами?

Найголовніша навичка – це мікроконтроль. Це, знову ж таки, технічне порозуміння, вміти працювати з комп’ютерним обладнанням. І якщо це стосується молоді, то більше грати в приставки. Бо це є правда, воно допомагає для мікроконтролю, для того, щоб була концентрація уваги, щоб зір постійно був налаштований, бачити дрібні деталі, якусь зміну.



Фото – 93-тя ОМБР "Холодний Яр"

Коли ви проводите політ на висоті, вам треба бачити, може, тут не стоїть техніка або вона не стояла тут. Це постійно треба тренувати й дивитися.

Який умовний вік оператора дрона має бути?

Ідеальний – від 18 до 35. Але я вам хочу сказати, що особисто в мене в підрозділі є хлопчина, йому 44 роки, і він достатньо гарний пілот і може навіть молодим дати "під хвоста".

А зараз тоді у вас яка найактуальніша взагалі вакансія?

Все залежить від потреб: пілоти FPV, пілоти важких бомберів, пілоти крилів, так само і майстри на нашій майстерні для допомоги нам у налаштуванні обладнання.

Хочеться розуміти, а жінки можуть підходити на всі ці вакансії, чи берете активно так само, якщо доброволицями йдуть?

Так, звичайно, можуть. В нашому підрозділі вже є декілька жінок, котрі займаються на майстернях, так само в НРК-ротах є жінки-пілоти, котрі керують НРК-шками. Так само є в наших підрозділах пілоти FPV-жінки, і в них дуже непогано виходить.



Фото – 93-тя ОМБР "Холодний Яр"

Як взагалі тоді проходить підготовка? Скільки часу, наприклад, на це йде для того, щоб стати оператором дрона?

Після БЗВП ще йде фахова підготовка, вона десь близько 40 днів. І потім, коли відправляють після фахової підготовки вже до нас у підрозділ, ми ще десь до 20 днів займаємося, підганяємо пілота під наші потреби, під наше порозуміння, під наше обладнання і починаємо вже запускати бойову роботу.

Тобто побажання ви враховуєте, якщо людина приходить і каже: я хочу суто там на важких бомберах працювати? Або ви підказуєте, де вона може бути максимально ефективною?

Коли людина поступає в наш підрозділ, ми вивозимо її на полігон, вона пробує всі засоби, котрими ми користуємося та воюємо. Що їй до душі – от воно пішло.

Ми відправляємо людину до цього підрозділу, вона починає там вчитись і працювати вже з хлопцями.

Тоді для тих, хто хоче долучитися, як вас знайти?

Є сайт 93-ї бригади. Там є наші рекрути, котрі займаються та допомагають від самого початку і до того, як ви попадете до нас у підрозділ.

Це інтерв'ю було скорочено та виправлено для кращого розуміння аудиторією.