Після Тайваню Пелосі прибула до Південної Кореї та хоче відвідати кордон із КНДР

Після візиту на Тайвань у межах свого азійського турне спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вирушила до Південної Кореї. Там вона вже встигла провести кілька зустрічей і хоче відвідати кордон з КНДР.

Південна Корея є передостанньою в списку країн азійського турне Ненсі Пелосі. Останньою буде Японія.

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План візиту Пелосі до Південної Кореї

У межах свого візиту Ненсі Пелосі уже провела зустріч зі спікером Національної асамблеї Південної Кореї Кім Джин Пьо та іншими членами парламенту. Політики говорили про регіональну безпеку, економічне співробітництво та кліматичні проблеми.

Південнокорейський чиновник на умовах анонімності повідомив, що Ненсі Пелосі планує відвідати демілітаризовану зону – кордон Південної та Північної Кореї, який має ширину 4 кілометри. Якщо Пелосі навідається туди, то це буде перший візит американського політика високого рангу з часів зустрічі 45-го президента США Дональда Трампа з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином у 2019 році.

Журналісти зазначають, що будь-яка критична заява Пелосі у бік КНДР неодмінно викличе бурхливу реакцію Пхеньяна. Останній 3 серпня розкритикував візит спікерки Палати представників США на Тайвань, назвавши це "черговим втручанням у внутрішні справи країн".

Після цього Ненсі Пелосі планує провести телефонну розмову з президентом Південної Корею Юн Сок Йолем. Політики не зустрінуться наживо, оскільки президент зараз у відпустці.

Азійське турне Ненсі Пелосі: головне

30 липня Ненсі Пелосі вирушила в азійське турне. У межах цього вона відвідала Сінгапур та Малайзію. Однак найбільш гучним став її візит на Тайвань.

Варто зазначити, що у програмі візиту поїздки на острів не було, однак 2 серпня після відвідин Малайзії Ненсі Пелосі вирушила до Тайбею.

Китай погрожував США через візит Пелосі ще до того, як спікерка Палати представників відправилася в турне. Через агресивну риторику Пекіна у ЗМІ було чимало побоювань щодо того, що Китай перешкодить цьому візиту військовим шляхом. Після візиту Пелосі, Китай почав навчання у 6 районах довкола острова Тайвань, які триватимуть до 5 серпня. Китай, росія, КНДР засудили цей візит.

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