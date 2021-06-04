Менше грошей отримає продавець, – Пендзин сказав, що новий податок не вплине на ціну квартир

В Україні запропонували ввести податок на продаж квартир у новобудовах. Так Уряд шукає різні способи для того, щоб збільшити надходження до державного бюджету.

На основну частину українців такі зміни не повинні вплинути. Про це в ефірі повідомив економіст Олег Пендзин.

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За його словами, ціну на ринку навряд дуже піднімуть, адже вона формується на основні "платоспроможного попиту населення". Водночас сумнівно, що в людей збільшаться гроші і вони зможуть платити дорожче.

Менше грошей отримає однозначно продавець. Тому що цей податок "ляже" на його власний дохід,

– наголосив Пендзин.

Попри це, як зауважив економіст, ті люди, які мають декілька квартир (понад 3 – 4) і раптом мають у планах продати їх упродовж одного року, і справді платитимуть додаткові податки. Мовиться про 18% і 1,5% замість воєнного збору.

Наразі українці від продажу квартир сплачують лише 2%.

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