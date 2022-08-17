Подружжю пенсіонерів у Херсоні окупанти з "барського плеча" дали виплати: ті віддали їх на ЗСУ

росіяни несподівано дали пенсію одному з подружжів у Херсоні. Подружжя перевело гроші на ЗСУ, попри всі складнощі життя в окупованому місті.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський 15 серпня. Історію йому розповіла місцева журналістка.

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Пенсіонери віддали виплати від окупантів на потреби ЗСУ

Подружжя живе у Херсоні. Нещодавно поштар приніс їм "пенсії" від окупантів. Пенсіонери до цього нікуди не звертались, щоб мати змогу отримувати виплати, і свої дані нікому не надавали.

росіяни принесли їм на двох за два місяці 40 000 рублів. Подружжя не довго думало, як використати ці гроші. Вони знайшли спосіб обміняти їх на гривні і переказали на ЗСУ.

Вони змогли обміняти рублі на гривню і покласти на свій банківський рахунок (на сьогодні такі дії вже дуже важко зробити), а потім переказали отриману суму на ЗСУ,

– мовиться в повідомленні.

Юрій Соболевський пише, що саме завдяки таким людям Херсон і є містом-героєм.

"На таких патріотах тримається український Херсон. Після деокупації імена цих сміливих і відданих своїй державі людей ми обов'язково назвемо!" – наголосив заступник голови облради.

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