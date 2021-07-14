Це попереджувальна акція, – учасник протесту під Радою про те, чого вимагають силовики-ветерани

Ветерани силових структур почали масовий протест спочатку під Верховною Радою. Потім його продовжили під Кабінетом Мністрів і повернулись під ВР.

Один з учасників акції – пенсіонер Міністерства внутрішніх справ Станіслав Чернявський. Він розповів, чому під законодавчим органом зібрались так багато людей.

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За його словами, основне питання протестувальників до Верховної Ради – це законопроєкт №2141, який мають ухвалювати у другому читанні.

Насамперед це в нас попереджувальна акція щодо перерахунку пенсій,

– сказав Чернявський.

Він зауважив, що протестувальники хочуть зняти відповідний законопроєкт з розгляду в другому читанні. "Ми проти цього законопроєкту. Я хочу звернутись до ВР – якщо ви ухвалюєте законопроєкти, у вас є юридичний відділ, то хоча б з ними консультуйтеся", – відзначив учасник акції протесту.

Чернявський наголосив, що особисто передав звернення протестувальників народному депутату України від "Батьківщини" Михайлу Цимбалюку. "Він пообіцяв це озвучити з трибуни Верховної Ради. Думаю, він нам допоможе у розв'язанні цих питань", – сказав протестувальник.

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