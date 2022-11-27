Потрібен теплий одяг, адже скоро зима: пенсіонер вже вдруге задонатив велику суму для ЗСУ

87-річний В’ячеслав Найденов з Рівненщини передав волонтерському штабу 10 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Пенсіонер пояснив, що скоро зима, тому українським воїнам знадобиться теплий одяг.

Цю зворушливу історію розповів голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. За його словами, це вже не перший великий донат пенсіонера для армії.

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Раніше чоловік пожертвував ще понад 35 тисяч гривень на ЗСУ

В’ячеслав Найденов із Вараша у серпні віддав більше ніж 35 тисяч гривень для українських захисників. Тепер, у листопаді, 87-річний чоловік назбирав та задонатив ще 10 тисяч.

Він віддав заощадження місцевому волонтерському штабу. Пенсіонер пояснив, що скоро буде дуже холодно, тому ЗСУ потрібен теплий одяг.

В’ячеслав Найденов усе життя пропрацював в енергетиці, свого часу будував і розвивав місто Вараш та атомну станцію. Дякую за позицію! Кожен наближає перемогу, як може,

– написав голова ОВА.

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Пенсіонер з Буковини віддав для ЗСУ все, що мав: продовження історії

Новина про Миколу Шевчука, що проживає на Буковині, облетіла всю мережу. Зворушлива історія про те, як пенсіонер віддав гроші, які збирав усе життя, не залишила українців байдужими.

Мовиться про донат на суму 100 тисяч гривень та 10 тисяч доларів . Їх Микола Шевчук відправив на потреби українського війська ще у березні.

. Їх Микола Шевчук відправив на потреби українського війська ще у березні. 21 листопада Президент України Володимир Зеленський відзначив щедрого українця орденом "За заслуги" III ступеня.

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