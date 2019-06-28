Пенсіонер зарізав трьох сусідів в одеській комуналці: план виношував понад рік

Пенсіонер зарізав сім’ю з трьох людей в Одесі, які мешкали із ним по сусідству в "комуналці". Свій план зловмисник виношував давно і таким чином хотів покарати сусідів, яких підозрював у крадіжці.

Трагедія сталась у Приморського району Одеси. За інформацією поліції, 78-річний чоловік по черзі вбивав трьох членів сусідської сім’ї. Жертвами пенсіонера стали 67-річна жінка, її 46-річні донька та зять.

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Розправившись з обома жінками, зловмисник з ножем накинувся на чоловіка. Але тому вдалося вирватись з рук нападника та вибігти у двір будинку, аби покликати на допомогу.

Дивіться відео з місця вбивства трьох людей в Одесі:

Свідками інциденту стали випадкові перехожі, які терміново викликали поліцейських. Правоохоронцям вдалося затримати нападника. Чоловік не заперечував своєї причетності до злочину та розповів, що план вбивства виношував понад рік. Таким чином вирішив поквитатись із сусідами – підозрював, що ті вкрали з його квартири значну суму грошей та коштовності.

Зараз пенсіонера помістили до СІЗО. Поліція відкрила справу про умисне вбивство.

Фото з місця скоєння злочину:

Водночас заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook зазначив, що це – одне з найрезонансніших вбивств, скоєних за минулу добу.



"Це одне із найрезонансніших вбивств минулої доби" / Фото: соцмережі