Більшості пенсіонерам не приноситимуть пенсії: потрібно відкривати рахунок у банку

Українським пенсіонерам перестануть приносити пенсії "Укрпоштою". Таке нововвдеення запрацює вже з 1 вересня 2021 року. Натомість вони повинні відкрити банківський рахунок, куди держава нараховуватиме гроші.

Якщо ж пенсіонери цього не зроблять – рахунок відкриє замість них Пенсійний фонд. Однак для деяких груп адресна доставка пенсій та інших соціальних виплат залишиться.

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Кому не потрібно відкривати рахунок

Існує 4 категорії таких громадян:

люди з інвалідністю I групи ;

; особи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду;

і потребують постійного стороннього догляду; особи, які досягли 80-річного віку ;

; одержувачі державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та допомоги з догляду.

Усі інші громадяни України будуть зобов'язані відкрити рахунок в уповноваженій банківській установі. Зробити це потрібно до 1 вересня 2021 року.

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