Які документи потрібні, щоб оформити пенсію для військових з інвалідністю

Пенсію по інвалідності для військових можуть призначити незважаючи на те, коли ця інвалідність настала. Скільки саме грошей зможе отримати людина – залежить від групи.

Для того, щоб оформити пенсію по інвалідності, треба подати відповідні документи. Також має бути певний стаж роботи.

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Документи для оформлення пенсії

Мовиться про:

письмову заяву про призначення пенсії

паспорт або свідоцтво про народження (для дітей). Якщо є ID-паспорт, то потрібна ще довідка про реєстрацію місця проживання, яку видають разом з паспортом.

РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків)

трудову книжку або інші документи, які підтверджують стаж та відомість про заробітну плату

документи, що засвідчують особливий статус особи (наприклад: довідка з МСЕК, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни)

фотографію, щоб оформити пенсійне посвідчення.



Необхідний стаж, щоб отримати пенсію / Фото Пенсійного фонду

Якщо пенсію треба оформити військовому строкової служби, до заяви для оформлення пенсії по інвалідності потрібно ще додати свідоцтво про хворобу, видане та завірене військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку. Якщо нема, то довідку військово-лікарської комісії чи її копію.



Як оформити пенсію по інвалідності / Фото Пенсійного фонду

Документи на пенсію для звільнених з військової служби

Якщо трапилося так, що інвалідність настала після звільнення з військової служби, то до заяви для призначення пенсії потрібно додати:

довідку військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати та підстави звільнення з військової служби

висновок МСЕК про те, що інвалідність пов'язана з проходженням військової служби.

При цьому подати документи для призначення пенсії по інвалідності можна офлайн, звернувшись, до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду. Також є можливість зробити це онлайн – на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Які виплати отримують військові

З початку 2022 року пенсії для українських військових зросли на 3 тисячі гривень. Тепер вони розраховують на те, що отримуватимуть від держави майже 8,9 тисячі гривень. Якщо говорити про підвищення виплат у відсотках, то вони зросли на 53.

Загалом в середньому зарплата військового нині в Україні коливається від 13 до 25 тисяч гривень залежно від посади та обов'язків. Ще є додаткова виплата до цієї згідно з постановою Кабміну №168 від 28 лютого. Вона гарантує додаткову виплату для військових, поліції, військових прокурорів та інших працівників силових структур у розмірі 30 тисяч гривень.

При цьому Кабінет міністрів змінив умови для виплати працівникам Державної кримінально-виконавчої служби (ДКСВ) 30 000 гривень під час війни. Зміни стосуються лише працівників ДКСВ.

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