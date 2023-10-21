Пенсія військовослужбовців: які документи потрібно подати для призначення виплат

В Україні є 3 види пенсій для військовослужбовців: за вислугою років, по інвалідності та через втрату годувальника. Для отримання кожної потрібно збирати пакети документів.

Пенсія за вислугою років обчислюється індивідуально у відсотках від грошового забезпечення. Мінімальний розмір такої пенсії становить 2 093 гривні – прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

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Які документи повинен надати військовослужбовець або його родина для нарахування пенсії

Перелік документів, що подається до ТЦК та СП для призначення пенсії:

Заява.

Грошовий атестат (з останнього місця служби).

Довідка про розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищень) та премії для обчислення пенсії відповідно до статі 43 ЗУ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб" Додаток 1 та Додаток 8 (з усіх частин, де військовослужбовець проходив військову службу за останні 24 місяці).

Витяги з наказів про зарахування та виключення зі списків особового складу військової частини.

Паспорт.

Податковий номер.

Витяг про реєстрацію місця проживання особи.

Довідка ОК-5 з Пенсійного фонду України.

Довідка за реквізитами банківського рахунку.

Додатково для пенсії в разі втрати годувальника:

Витяг ЦВЛК.

Свідоцтва, що підтверджують родинний зв'язок (свідоцтва про народження, про шлюб тощо).

Довідки про навчання дітей.

Додатково для пенсії по інвалідності:

Довідка медико-соціальної експертної комісії.

Свідоцтво про хворобу чи витяг ВЛК.

Заява та необхідні документи для призначення пенсії подаються особисто за місцем реєстрації заявника або місцем проживання згідно з довідкою внутрішньо переміщеної особи до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

РТЦК та СП приймає заяву та необхідні документи та робить запити до військових частин для отримання фінансових та інших документів, необхідних для призначення пенсії.

Далі сформований пакет скеровують до обласного ТЦК та СП, а ОТЦК та СП направляє після відпрацювання справу до Пенсійного фонду України.