Пенсії без доставки: міністерка сказала, як бути людям у селах, де немає банків

В Україні пенсіонерів закликають активно відкривати картки у банках, адже пенсії додому тепер доставлятимуть лише певній категорії людей. Така новина шокувала людей, які проживають у селах, адже там зазвичай немає ні банків, ні банкоматів.

Під час інтерв'ю у програмі "Перехресний допит" міністерка соціальної політики України Марина Лазебна запевнила, що їм не варто хвилюватись. Вона додала, що вже розмовляла щодо цього питання з керівництвом "Укрпошти".

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"Я розумію проблему сільської місцевості. Ми сьогодні з директором “Укрпошти” домовились, що порахуємо собівартість доставки в селах", – сказала Лазебна.

Вона додала, що намагаються все влаштувати так, що і в листонош була робота і оплата, адже це теж дуже важливо.

Коли ми розв'яжемо це питання, я думаю, що ті села, де немає банкоматів – там ми будемо домовлятися з "Укрпоштою" про доставку,

– заявила міністерка.

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Лазебна пояснила, що це невигідно, а також "Укрпошта" намагається диктувати свої умови.

"Середня вартість доставки за 5 років зросла в 2,5 раза. Я хочу, щоб в нас пенсії росли більшими темпами, а середня вартість доставки була просто прив'язана до цього", – зазначила вона.