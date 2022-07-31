Як отримати пенсію жителям тих регіонів, які Укрпошта перестала обслуговувати

Україна дбає про добробут своїх громадян, тому забезпечує всі соціальні виплати для людей. На жаль, Укрпошта зараз не в змозі доставити пенсії абсолютно у всі регіони нашої держави.

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в інтерв'ю під час національного телемарафону зазначила, що доставка пенсій справді є викликом. Частину допомоги виплачували через Укрпошту, частину – через банки, інформує 24 канал.

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Для поштарів небезпечно носити пенсії

Міністерка зауважила, що в країні триває війна й деякі території окуповані, тривають бойові дії. Це є причиною того, що сьогодні Укрпошта не всюди може працювати. Це фізично небезпечно для тих поштарів, які йдуть з готівкою.

Були випадки, коли відбирали гроші й це ще найменша втрата. Адже траплялося, коли люди й помирали, як розносили пенсійні гроші,

– сказала Жолнович.

Як людям отримати пенсії в окупації

За словами міністерки, для цього діє наступний алгоритм: гроші переводять на Ощадбанк переказом і вони 30 днів чекають на людину.

Якщо ж вона не може цим скористатись, то шукають вже через Приватбанк усі можливі рахунки людини, які тільки вона колись відкривала. Саме в тому банку найбільша клієнтська база.

Скидаємо гроші туди з надією, що людина хоч в якийсь спосіб зможе їх собі зняти. В будь-якому випадку ці гроші нікуди не дінуться, вони будуть накопичуватися. Є варіанти отримати їх навіть на окупованій території,

– сказала Жолнович.

Вона також запевнила, що зараз уже працюють з тим, щоб на цих територіях можна було карточки онлайн відкривати, якщо їх не було. Є певні питання, бо є ризики верифікації особи, тобто, що замість неї можуть бути якісь шахраї.

"Я сподіваюсь, що ми це вирішимо і будемо максимально гнучко всіма можливими способами намагатися допомогти людям на окупованих територіях", – зазначила міністерка.

Пенсії в Україні

У 2022 році в Україні запланували провести 5 підвищень пенсій. Три вже здійснили, а дві мають відбутися у жовтні та грудні. Це означає, що з 1 серпня пенсійні виплати українців не зміняться.цього року пенсіонери можуть очікувати на підвищення виплати з 1 жовтня.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб, що не працюють, віком від 65 років і тих, хто має страховий стаж – чоловіки не менше 35 років та жінки не менше 30 років, становитиме 2 680 гривень. Також хочуть встановити щомісячну компенсаційну виплату у розмірі 300 гривень особам віком від 70 до 75 років.