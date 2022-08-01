З 1 липня в Україні було підвищено прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. На тлі такого рішення деякі категорії українців почали отримувати підвищену пенсію.

Хто наразі отримує найбільші пенсії в Україні

24 канал зібрав інформацію про всі важливі зміни у серпні, що стосуються вступу до вишів, тарифів, пенсій, діяльності бізнесу тощо. Тож, хто отримує найбільші пенсії – читайте у матеріалі.

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З 1 липня розмір мінімальної пенсії становить 2 027 гривень, а середньої – 4 437 гривень. Водночас є пенсіонери, які отримують значно більші виплати. Це стосується наступних категорій осіб:

шахтарі – 6 081 гривню;

військові пенсіонери – у середньому 8 900 гривень;

20 270 гривень – це максимальна пенсія, для отримання якої потрібно бути пенсіонером, який працював у прокуратурі, суді, Верховній Раді, уряді чи сплачувати страхові внески із зарплати більш ніж 50 тисяч гривень.

Загалом, як повідомляє Пенсійний фонд України, станом на 22 липня профінансовано виплату пенсій на загальну суму 48,8 мільярда гривень.

Чи зміняться пенсії для українців у серпні

У 2022 році в Україні планувалося провести 5 підвищень пенсій. Три вже здійснили, а дві мають відбутися у жовтні та грудні. Тобто з 1 серпня пенсійні виплати українців не зміняться. Цього року пенсіонери можуть очікувати на підвищення виплати з 1 жовтня.

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