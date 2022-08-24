Жінки можуть отримати більші пенсійні виплати у 2022: про які категорії мовиться

У 2022 році жінки, які виходять на пенсію за віком, можуть отримати виплати на 9% більше. Але для цього є важливі умови.

Щомісячне підвищення установлюється в межах максимального розміру пенсії. Про це повідомила заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області Олена Романченко.

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Хто має право отримати більші пенсійні виплати

Основною умовою для отримання більших виплат є дата народження жінки – з 1 січня 1962 року по 31 грудня 1962 року. А також, якщо пенсія призначається вперше.

Наприклад, якщо жінка 8 березня 1962 року народження, а 10 березня 2022 вперше звернулась за призначенням пенсії за віком. Оскільки заявниця за призначенням виплат звернулась вперше, то їй буде встановлено щомісячне підвищення в розмірі 9%.

Або якщо, наприклад, жінка 12 липня 1962 року народження, з 2 липня 2018 по 6 липня 2018 отримувала пенсію за вислугу років. А з 7 липня 2018 виплату було припинено у зв’язку з працевлаштуванням на посаду, яка дає право на даний вид пенсії.

Тоді при досягненні пенсійного віку жінка звернулася до сервісного центру із заявою щодо переведення на пенсію за віком. У такому випадку щомісячне підвищення в розмірі 9% до пенсії за віком не встановлюється, оскільки заявниці раніше була призначена виплата за вислугу років.



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