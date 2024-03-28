Пікантна світлина з'явилася на офіційній сторінці ПФУ. Вдосвіта фото швидко видалили з мережі, а згодом – офіційно прокоментували інцидент.

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Пенсійний фонд опублікував світлину жіночих сідниць

У ніч проти 28 березня офіційний телеграм-канал Пенсійного фонду України опублікував у мережі фото жіночих сідниць. Скриншот з таким дописом відразу почав ширитися мережею. Хоча публікацію й видалили, однак різні телеграм-канали встигли поширити пікантний допис.



На сторінці Пенсійного фонду опублікували жіночі сідниці / Скриншот з мережі



Зі сторінки Пенсійного фонду видалили допис / Скриншот з мережі

Зранку у Пенсійному фонді відреагували на інцидент. Там наголосили, що шахраї намагалися дискредитувати їхню роботу.

Сьогодні була спроба дискредитувати роботу Пенсійного фонду України через канал в Telegram. Спробу навряд чи можна назвати вдалою, принаймні діяльність Пенсійного фонду заслуговує на більш креативний підхід. Просимо не шукати в повідомленні, яке поширюється представниками окремих медіа, прихованих сенсів,

– мовиться у заяві Пенсійного фонду.

У пресслужбі також наголосили, що Фонд продовжує в установленому порядку фінансувати пенсійні та страхові виплати, житлові субсидії та пільги.

Укрпошта вирішила "підтримати" Пенсійний фонд

Укрпошта вирішила "підтримати" Пенсійний фонд і теж у мережі опублікувала "пікантний" допис. Так, на сторінці у соцмережі Х з'явилася світлина жіночих ніг у колготах.

Не такими ми уявляли наші ранки, але... Пенсійний фонд, не журіться! Підтримка – наше все,

– мовиться у дописі.

Укрпошта "підтримала" Пенсійний фонд: дивіться допис

У коментарях під публікацією Укрпошта також жартома додала, що "у разі чого – ноги не фейкові". До слова, українці оцінили жарт, зауважили, що Укрпошта "має файні ноги", а дехто – почав закликати інші компанії долучатися до тренду.