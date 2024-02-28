CNN пише про план "Б" Пентагону: розглядають допомогу Україні на 4 мільярди доларів

У США досі не підтримали виділення фінансової допомоги для України у розмірі 60 мільярдів доларів. Тим часом у Пентагоні міркують над тим, чи не використати своє останнє джерело фінансування військової допомоги для наших захисників.

Про це журналістам розповіли кілька посадовців оборонного відомства США. Міркують над тим, щоб виділити допомоги на 4 мільярди доларів, навіть якщо не матимуть гарантій, що ці кошти поповнить Конгрес.

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Пентагон міркує над планом "Б"

За наявною інформацією, у Пентагону є все ще близько 4 мільярдів доларів з заощаджених президентських коштів на озброєння для України. Це дозволяє використати власні запаси, щоб відправити військову техніку до Києва.

Кошти, що залишилися, Пентагон раніше витрачав неохоче, якщо не було гарантій, що їх відшкодує Конгрес. Пов'язано це з тим, що відсутність плану поповнення запасів може вплинути на боєздатність війська США.

Втім, нинішні умови змушують високопосадовців Пентагону обговорювати, чи існує якась внутрішня фінансова подушка. Вона б дозволила оборонному відомству витратити бодай частину з цих 4 мільярдів, які залишилися, щоб допомогти Україні протистояти Росії.

Звернімо увагу, що наразі жодних рішень не ухвалили. Водночас все більш нагальними впродовж останніх двох тижнів стають розмови про цей варіант, а також інші потенційні плани "Б". Зокрема, на це впливає ситуація на полі бою в Україні, яка стає все складнішою, підкреслюють чиновники.

Речника Пентагону, підполковника Гаррона Гарна спитали про можливість використання решти 4 мільярдів.

Міністерство оборони продовжує закликати Конгрес ухвалити додатковий бюджет, щоб підтримати Україну в скрутний для неї час і поповнити наші запаси,

– відповів він на це.

За словами чиновників, Пентагон може витратити частину з 4 мільярдів навіть за умови, що не знайде коштів всередині країни, які можна було б використати для поповнення резервів. Водночас для оборонного відомства не буде безпрецедентним знайти додаткові, несподівані джерела фінансування.

Звідки у Пентагону "зайві" гроші

Так, у Пентагоні торік заявили, що виявили бухгалтерську помилку. Вона призвела до завищення суми допомоги, яку відомство надавало Україні, на 6,2 мільярда доларів. І ці додаткові гроші стали так званою "подушкою безпеки" для відомства. Вона й дозволила надавати військову допомогу нашій державі довше, ніж передбачалося.

Прессекретаря Пентагону, генерала Патріка Райдера напередодні запитували, чи розглядає міністерство можливість витратити частину коштів, які залишилися, він зазначив, що йому нічого оголошувати. Водночас додав, що оборонне відомство продовжує вивчати шляхи подальшої підтримки України.

Ми будемо продовжувати шукати шляхи, як ми можемо підтримати Україну в її боротьбі за свободу і збереження суверенітету,

– наголосив Райдер.

Зауважимо, що Райдер минулого місяця озвучив деякі занепокоєння, які виникли у міністерства щодо використання цих коштів. Власне, мовиться про те, що Пентагон не має коштів, щоб поповнити цю суму у разі її використання. Водночас він зазначав, що "не маючи жодних часових рамок, ми повинні ухвалювати ці важкі рішення".