Допоможуть прорвати оборону Росії: Пентагон підтримує надання Україні касетних боєприпасів

Україна може отримати касетні боєприпаси від США. Принаймні про підтримку надання такого виду озброєння повідомили у Пентагоні.

В оборонному відомстві США вважають, що касетні боєприпаси були б корисними для України. Вони б посприяли у війні проти Росії. Зокрема тоді, коли наші військові здійснюватимуть прорив оборонних ліній ворога.

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Допоможуть вибити окупантів

Міркуванням щодо передачі касетних боєприпасів поділилася заступниця помічника міністра оборони США з питань Росії та України Лора Купер. Його вона озвучила під час слухань у Конгресі, які відбулися у четвер 22 червня.

Представниця Пентагону зазначила, що надання нашій державі касетних боєприпасів принесло б користь. Особливо з урахуванням їхньої "ефективності на полі бою".

Наші військові аналітики підтвердили, що DPICM (удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення – 24 Канал) були б корисними, особливо проти окопаних російських позицій на полі бою,

– заявила Купер.

Вона також звернула увагу на кілька причин, які гальмують цей процес. За її словами, США таке озброєння Україні не надає, бо існує:

обмеження на їхній експорт, встановлене Конгресом;

"занепокоєння щодо єдності" між союзниками.

У чому небезпека касетних снарядів

Почнімо з того, що понад 120 країн світу у 2008 році ухвалили колективний договір. У ньому йшлося про заборону як виробництва, так і використання та накопичення касетних боєприпасів. До нього не приєдналися ані США, ані Росія, ані Україна.

Власне, заборона ця не безпідставна. Слід розуміти, що касетні боєприпаси здатні випускати велику кількість дрібних елементів. Внаслідок цього, цивільне населення може зазнавати поранень та навіть гинути.

Крім того, такі боєприпаси характеризуються достатньо високим відсотком нерозривання. Це означає, що вони загрожують людям через роки після завершення війни.

Зауважимо, що напередодні комітет Палати представників США із закордонних справ проголосував за резолюцію. У ній адміністрацію Джо Байдена закликають надати Україні далекобійні ракети ATACMS. Наша держава просить про передачу цих боєприпасів від початку повномасштабного вторгнення.