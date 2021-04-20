У Пентагоні пояснили, навіщо США перекидають винищувачі в Польщу

США перекинули винищувачі до Польщі для навчань. Кажуть, що це не пов'язано із нарощенням російських військ на кордоні з Україною.

Так, це не конкретна реакція на події на кордоні з Україною або в Криму. Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі

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Що відомо про навчання

Однак, за словами Кірбі, це частина ротаційної присутності США в Європі.

Це досить рутинні маневри. Ми робимо це постійно,

– зауважив Кірбі.

Зауважимо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив про прибуття десятків американських літаків F-15 і F-16. Європейське Командування збройних сил США відпрацьовує швидке перекидання ВПС в Європі, використовуючи польські аеродроми.

Крім того, Кірбі прокоментував присутність російських військ біля українського кордону. У Пентагоні заявили, що їх більше, ніж у 2014 році. Ба більше, США не вірять, що Росія нарощує свою присутність для навчань.

Ситуація на кордоні – напружена. Росія стягує туди війська. Крім того, розвідка попередила про те, що агресор може готувати провокації та намагатись просунутись вглиб України.



Війська на кордоні / Інфографіка 24 каналу