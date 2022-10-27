Пентагон представив нову оборонну стратегію США: згадали про Росію та Китай

Голова Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Кремль зневажає сусідні держави. Ба більше, за допомогою сили він прагне змінювати кордони і відновлювати імперську сферу впливу.

Про це сказав голова Міноборони США Ллойд Остін під час презентації нової оборонної стратегії.

Цікаво США незабаром розмістять нові ядерні бомби у Європі через загрозу Росії, – Politico

Росія несе серйозні ризики

Як зауважив міністр оборони, яскравим прикладом таких амбіцій Росії є її жорстока та неспровокована війна проти України. І хоч політичні та військові дії її лідерів, спрямовані на розкол НАТО, не досягли успіху, загроза від країни-агресорки залишається.

Ми називаємо Росію гострою загрозою. Ми обрали слово "гостра" обережно. Однак російська агресія завдає негайних та різких загроз нашим інтересам та цінностям. А путінська безглузда війна проти України – найсильніша загроза світовому порядку з часів Другої світової – зробила це очевидним ще й для усього світу,

– заявив Ллойд Остін.

Ллойд Остін підкреслив, що Росія сьогодні представляє серйозні ризики в ключових сферах, про це йдеться й у відповідному документі. Зокрема мовиться про загрози:

ядерні для США та їх союзників і партнерів,

використання крилатих ракет великої дальності,

кібернетичних та інформаційних операцій,

контркосмічні загрози,

використання хімічної та біологічної зброї;

підводної війни,

широких кампаній в сірій зоні, спрямованих проти демократій.

Росія включила ці можливості та методи в загальну стратегію, яка, як і КНР, спрямована на використання переваг у географії та часі, підкріплених поєднанням загроз для батьківщини США, наших союзників і партнерів,

– підкреслив Ллойд Остін.

Інший виклик – стримування Китаю

У новій оборонній стратегії США також згадали й про Китай, як про країну з амбіціями переробити світопорядок. Ба більше, як про країну, в якої зростають сили для того, щоб втілити такі амбіції.

Відтак, за словами Ллойда Остіна, враховуючи зростаючу загрозу з боку КНР, основним пріорітетом США сьогодні є захист батьківщини та стримування стратегічних нападів на США, а також їхніх союзників та партнерів. Однак попри стримування агресії в пріорітетах також значиться готовність взяти верх у конфлікті, якщо це буде необхідно, віддаючи пріоритет виклику КНР в Індо-Тихоокеанському регіоні, а потім виклику Росії у Європі.

Ми повинні зберегти нашу військову перевагу, чітко даючи зрозуміти, що ми не бачимо конфлікту,

– заявив Джо Байден на зустрічі з керівництвом Міністерства оборони в Білому домі.

Також США планують створити стійкі Об’єднані сили і оборонну екосистему.

Повна промова Ллойда Остіна: відео