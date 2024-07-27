Міноборони Росії попередило Пентагон щодо "таємної операції" України: у NYT оприлюднили деталі

Нещодавно очільнику Пентагону Ллойду Остіну неочікувано зателефонував міністр оборони Росії Андрєй Бєлоусов. Не менш дивною була мета подібного дзвінка.

Очільник ворожого оборонного відомства зателефонував, аби повідомити про нібито українську "таємну операцію" проти Росії. Він натякнув на можливе виникнення напруги між Вашингтоном і Москвою.

Дивіться також Це не подарунок: чи може Україна отримати справжній ленд-ліз від США

Про що говорили Бєлоусов та Остін

Посилаючись на власні джерела серед американських чиновників, The New York Times пише, що ще 12 липня Бєлоусов зателефонував Остіну, аби передати попередження про виявлену росіянами "українську таємну операцію" проти Росії, яку, на їхню думку, схвалили американці.

Глава російського Міноборони запитав в очільника Пентагону, чи відомо йому щось про цю операцію і чи розуміють вони, що вона може призвести до погіршення й так важких відносин між Москвою та Вашингтоном. Водночас представники Пентагону були здивовані цим твердженням.

Але що б не сказав Бєлоусов, усі три посадовці Пентагону зазначили, що це було сприйнято досить серйозно, і американці зв’язалися з українцями, наголосивши, що, якщо вони планують щось подібне, краще цього не робити,

– йдеться у матеріалі.

Видання стверджує, що попри глибоку залежність України від США у військовій, розвідувальній та дипломатичній підтримці, українські посадовці не завжди є прозорими зі своїми американськими колегами щодо своїх військових операцій, особливо тих, що спрямовані проти російських об'єктів у тилу ворога.

"Ці операції розчарували американських посадовців, які вважають, що вони не тільки не покращили позицію України на полі бою, але й ризикують відштовхнути європейських союзників та розширити війну", – додає The New York Times.

Серед операцій, які викликали занепокоєння США – удари по російській авіабазі на західному узбережжі Криму, вибух вантажівки на мосту через Керченську протоку та удари безпілотників вглиб території країни-агресорки. Українські офіційні особи відмовилися коментувати це питання, так само як і Кремль.