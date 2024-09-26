У Пентагоні рекомендували надати Україні боєприпаси з білим фосфором, Білий дім відмовив, – ЗМІ

У Пентагоні рекомендували США передати Україні боєприпасі з білим фосфором. Втім, Білий дім кілька разів відхиляв цю ідею.

Про це пише NBC News з посиланням на трьох американських чиновників, знайомих з планом. Там також зауважили, що рекомендація Пентагону полягала в тому, щоб надати Україні артилерійські снаряди з білим фосфором для створення світла та диму, а не для використання проти ворожих військ.

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Що відомо про передачу боєприпасів з білим фосфором для України

Високопоставлені посадовці Пентагону рекомендували уряду США надати Україні боєприпаси з білим фосфором для використання на полі бою, але Білий дім декілька разів відхиляв цю ідею,

– повідомили джерела видання.

Зокрема, ця рекомендація була спрямована на те, щоб українські війська могли маскуватися за допомогою світла та диму, який виникає при використанні боєприпасів з білим фосфором.

Що відомо про білий фосфор Білий фосфор – воскоподібна речовина, яка миттєво запалюється під дією кисню. Він горить при дуже високій температурі і його важко загасити. Речовина прилипає до поверхонь — особливо до одягу чи шкіри — і може спричинити смертельні опіки. Хімічні речовини в димі, які часто пахнуть часником, також можуть завдати шкоди легеням і очам. Під час конфліктів 20 століття, включаючи Другу світову війну та В’єтнам, США використовували білий фосфор проти ворожих військ. Зараз США використовують білий фосфор в артилерійських снарядах для створення диму та приховування пересування військ, а також для створення світла та освітлення поля бою.

За словами співрозмовників видання, якщо це рішення буде ухвалено, то такі боєприпаси не будуть вказані у переліку озброєння, що увійде до пакета військової допомоги, як це було з попередньою зброєю та боєприпасами, які США надсилали Україні, але не оголошували про це публічно.

Водночас двоє посадовців заявили, що побоювання довкола передачі білого фосфору пов'язані з тим, що він може нашкодити цивільному населенню. Саме це утримало представників адміністрації Джо Байдена від схвалення цього рішення.