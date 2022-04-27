Пентагон створив у Німеччині центр контролю за військовою допомогою Україні

У зоні відповідальності Європейського командування США у німецькому місті Штутгарті Пентагон створив центр управління для координації постачання та оптимізації доставки військової допомоги Україні.

Про це 26 квітня повідомив представник міністерства оборони США.

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За інформацією чиновника, центр Європейського командування США базується у штаб-квартирі у місті Штутгарті, ним керує американський військовий генерал із двома зірками.

Центр у Німеччині тісно співпрацює з міжнародним координаційним центром донорів, яким керує генерал зі Великої Британії. Центр було створено для підтримки зусиль цієї системи безпеки,

– сказав представник Пентагону.

За його словами, до центру управління, разом із персоналом зі США, входять працівники з 15 інших країн.

Центр управління контролю буде керувати мережею з понад 40 країн-партнерів та союзників, які зустрілися 26 квітня у Німеччині на авіабазі Рамштайн та обговорили підтримку України, зокрема і прискорення постачання зброї в Україну. В основному це країни Європи, а також з Близького Сходу, включаючи Ізраїль і навіть Африку. Також віртуально були присутні представники Південної Кореї та Японії.

Нагадаємо, що глава Пентагону зауважив, що ставки виходять далеко за межі України та навіть Європи. Вторгнення Росії в Україну Остін назвав атакою проти світового порядку, заснованого на правилах, що є викликом проти вільних людей у цілому світі. Саме тому ці країни об'єдналися заради підтримки України.

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