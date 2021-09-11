Пентагон відповів ЗМІ на заяви про помилку США під час авіаудару в Афганістані

Журналісти The New York Times опублікували розслідування, у якому йде мова про те, що 29 серпня в Афганістані США здійснили помилковий авіаудар. За даними ЗМІ в автомобілі не було терористів "ІДІЛ", а лише мирні жителі.

Пентагон не поспішає ні підтверджувати, ні спростовувати публікацію The New York Times. Речник Пентагону переконує, що у них триває власне розслідування.

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Водій автомобіля хотів утекти в США

За даними журналістів, 43-річний Земарі Ахмаді, який був за кермом підірваного автомобіля, ніяк не причетний до терористів "ІДІЛ". Він працював інженером-електриком в американській компанії та навіть хотів утекти в США. Також Ахмаді хотів забрати з собою членів родини, яких у той день в автомобілі було 10.

Дорогою до аеропорту автомобіль підірвали і усі пасажири включно з водієм загинули.

Пентагон сподівається на свою правоту

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США продовжують вірити у те, що авіаудар 29 серпня врятував десятки, а то й сотні життів від ймовірного теракту. Однак розслідування ніхто припиняти не буде.

Удар був спланований на основі розвідувальної інформації, і ми продовжуємо вірити, що він запобіг неминучій загрозі вибуху в аеропорті. Зараз центральне командування проводить розслідування і ми не хочемо випереджати їхньої оцінки ситуації,

– додав Кірбі.

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