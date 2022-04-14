Пентагон зібрав на нараду найбільших виробників зброї: думали, як допомогти Україні

Міністерство оборони США провело зустріч з керівниками 8 найбільших генеральних підрядників американської армії. Говорили про те, як найшвидше озброїти Україну.

Засідання провела заступниця міністра оборони Кетлін Хікс. Учасники зустрічі зосередилися на завданнях Пентагону продовжувати постачати зброю Україні, а також мати можливість підтримувати боєздатність армії США та оборону союзників.

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У Пентагоні говорили про постачання зброї Україні

Видання пише, що раніше представник оборонної промисловості розповів, що перед основними американськими виробниками зброї виникають серйозні проблеми ланцюжка постачання та нестачі доступної робочої сили.

За словами чиновника, виробничі потужності можуть зіткнутися з додатковими проблемами, адже українські контракти конкурують із видатками США на оборону.

Засідання з керівниками 8 найбільших генеральних підрядників американської армії насамперед провели для обговорення питання "прискорення виробництва" зброї для України. Зокрема, систем, які можна швидко доставити до Києва та ефективно використовувати із мінімальною підготовкою.

Байден пообіцяв Зеленського військову допомогу

Напередодні Джо Байден під час розмови з Володимиром Зеленським заявив, що Вашингтон надасть Україні військову допомогу ще на 800 мільйонів доларів.

Новий пакет підтримки передбачатиме "нові високоефективні системи озброєння", зокрема артилерійські системи, артилерійські снаряди, вертольоти, бронетранспортери, а також інше озброєння, пристосоване до "ширшого наступу, яке Росія готується розпочати на Сході України".

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