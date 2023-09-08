"Українці надзвичайно ефективні на полі бою": у Пентагоні оцінили просування ЗСУ на фронті

Українські військові продовжують звільняти рідні землі з-під окупації. У Пентагоні дії ЗСУ на полі бою вважають надзвичайно ефективними.

Відповідну думку озвучила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх. За її словами, Пентагон позитивно оцінює використання західного озброєння нашими військовими.

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ЗСУ вдалося досягнути певного прогресу

Українці є надзвичайно ефективними на полі бою. Ми бачимо, як уже досягнуто певного прогресу в їхньому контрнаступі. Ми спостерігаємо за тим, як вони (українські військові – 24 Канал) використовують касетні боєприпаси та в яких місцях,

– зазначила вона.

Сабріна Сінгх підкреслила, що у Пентагоні вважають, що наші військові застосовують їх "ефективно та відповідально".

Крім того, вона розповіла про оцінку використання далекобійних ракет Storm Shadow. За словами представниці Пентагону, наші захисники вміло застосовують можливості цього виду озброєння, а також їхніх аналогів, котрі надали союзники з Заходу.

Ясна річ, що її запитали, що там з передачею американських ракет ATACMS. Перспективу надання цього виду озброєння представниця Пентагону обговорювати відмовилася.

Відомо, що невдовзі США передадуть Україні снаряди зі збідненим ураном. Тепер надійшла інформація, коли це озброєння з'явиться на фронті.

Снаряди варто очікувати з танками Abrams

Власне, на це питання також відповіла Сабріна Сінгх. Вона зазначила, що багато військових по всьому світу використовують збіднений уран. За допомогою цих снарядів можна пробивати танки.

У Пентагоні переконані, що снаряди зі збідненим ураном допоможуть ЗСУ протистояти російським танкам. Їх використовуватиму в парі з Abrams.

Я дозволила б українцям оголосити, коли ці снаряди прибудуть. Ми очікуємо, що танки прибудуть в Україну десь восени, але не можу сказати більше конкретики,

– заявила Сінгх.

Зауважимо, що Україна вперше отримає снаряди зі збідненим ураном від США. Цей вид озброєння став частиною нового пакета військової допомоги. Його Пентагон оголосив 6 вересня.