У Пентагоні пояснили, чому Росія змогла просунутись на Донбасі

Російська армія має деякі досягнення на Донбасі, це пов'язано з розміщенням територій і географією місцевості.

Чому росіяни мають деякий успіх на Сході України

Про це на брифінгу заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі. За його словами, атака російських загарбників на Київ закінчилася провалом через проблеми з логістикою. Це призвело до того, що російська техніка була розтягнута й перебувала за десятки кілометрів від місць забезпечення.

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Кірбі зазначив, що на Донбасі все зовсім інакше, його рельєф рівніший та відкритий, там багато полів, маленьких міст та сіл. І через ти, що він на Сході України, то географічно ближче до кордону з Росією та їхніх логістичних центрів з ресурсами. Також змінилась тактики самих військових, вони обережніше просуваються, щоб не зайти задалеко.

Прессекретар Міністерства оборони США пояснив, що атака Росії на Донбас обтяжується тим, що окупанти не хочуть відходити далеко від ланцюгів постачання.

Частково це пов’язане з географією – близькістю до Росії та особливостями території. Але ще одна причина, чому вони лише поступово просуваються – звісно, не лише через український опір, а й тому, що вони не хочуть відійти надто далеко від джерел постачання,

– розповів речник пентагона.

Не все так добре для росіян

Також Кірбі зазначив, що в Пентагоні не думають, що російські загарбники змогли повністю виправити проблеми, які в них виникають під час наступу – управлінням, забезпеченням інтеграцією наземних і повітряних операцій. За словами речника, вони аж ніяк не змогли це опанувати.

Раніше високопосадовці з Пентагону заявили, що попри стягнення великої кількості техніки та особового складу, російські окупанти змогли досягнути лише незначних успіхів. Але ці здобутки компенсуються досягненнями бійців ЗСУ на інших напрямках, особливо – навколо Харкова, другого за величиною міста України.

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