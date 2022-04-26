У Пентагоні відреагували на провокації у Придністров'ї

Сполученні штати Америки поки аналізують те, що сталося в самопроголошеній Придністровській молдавській республіці.

Реакція США на події в Молдові

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін. За його словами, вони поки не можуть точно сказати що відбулося.

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Ми розглядаємо, що було причиною цього, ще аналізуємо. Я не впевнений, що це насправді. Це те, на чому ми сфокусуємося,

– сказав Остін коментуючи інформацію про вибухи на телерадіоцентрі в так званій "ПМР".

Міністр оборони наголосив, що США не хоче бачити жодного поширення війни на територію Молдови.

"Тому важливо гарантувати, і це те, що ми все робимо, щоб Україна була успішною в протистоянні Росії. І це найкращий спосіб реагувати на такі події", – додав очільник Пентагону.

Що відомо про ситуацію у "ПМР": останні новини

Протягом останньої доби на території самопроголошеної Придністровської молдавської республіки сталися вибухи: зокрема, були зруйновані вишки, які транслювали російську пропаганду. Також з'явилася інформацію про атаку на аеродром поблизу Тирасполя.

Самопроголошена влада "ПМР" побачив у цих діях "український слід". Рівень терористичної загрози підняли до червоного.

Президентка Молдови Майя Санду назвала події "результатом внутрішньої боротьби між місцевими силами".

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